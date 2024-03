Ue,Conte (M5s): inquietante e allarmante scenario bozza summit Bruxelles

Roma, 21 mar. (askanews) – “Uno scenario inquietante e allarmante quello contenuto – secondo le indiscrezioni di stampa – nella bozza del documento che si sta discutendo nel corso del Consiglio Europeo. I nostri leader ci stanno preparando a questo anziché impegnarsi a creare le condizioni per un negoziato di pace. Ieri alla Camera ho detto a chiare lettere a Giorgia Meloni che gli italiani non vogliono piombare nella Terza Guerra Mondiale. Il popolo della pace deve farsi sentire. Facciamoci sentire in tutte le sedi”. Lo dichiara via social il presidente M5s Giuseppe Conte.