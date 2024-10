Ue,Meloni:dico no a più Europa dappertutto ma dove serve davvero

Roma, 15 ott. (askanews) – “Io non ritengo che la soluzione per rendere l’Europa più forte sia banalmente trasferire tutte le nostre competenze alla Commissione europea. Non ha funzionato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella replica in Senato dopo il dibattito seguito alle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo

Per Meloni c’è stata “un’iperregolamentazione che spesso ha mortificato interi settori produttivi del continente europeo. Io penso che il principio che noi dobbiamo applicare dei trattati europei sia il principio della sussidiarietà. Ci sono alcune cose sulle quali gli Stati nazionali non sono competitivi e non lo saranno”.

Dunque “non serve più Europa dappertutto, serve più Europa sulle grandi materie, serve meno Europa su tutte le materie sulle quali gli Stati nazionali possono dare risposte decisamente migliori di quelle che può dare il livello europeo”.