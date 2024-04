Ue,Meloni:Draghi autorevole, ma dibattito sul ruolo è filosofia

Bruxelles, 18 apr. (askanews) – “Mario Draghi è molto autorevole, sono contenta si parli di un italiano per un ruolo del genere, ma è filosofia buona per i titoli dei giornali e per fare la campagna elettorale ma non è cosi che funziona: sulla tendenza a decidere chi fa cosa prima del voto non mi troverete mai. I cittadini votano, decidono chi ha più peso e meno peso, stabiliscono quali sono le maggioranza possibile e all’esito di questo ragionamento si parla dei nomi. Quindi non parteciperò a questo dibattito, non mi interessa”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo, a proposito di un eventuale ruolo di Draghi in Ue.