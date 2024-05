Ue,portavoce precisa: von der Leyen a Roma solo come candidata Ppe

Bruxelles, 13 mag. (askanews) – La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, “si è recata a Roma per un evento di natura elettorale”, ovvero la sua partecipazione alla kermesse di Forza Italia all’Eur come candidata (“Spitzekandidat”) del Ppe alla presidenza del prossimo Esecutivo comunitario. “Il viaggio a Roma è organizzato in questo contesto e non ci sono incontri con i dirigenti” del governo italiano. Lo ha detto oggi a Bruxelles il portavoce capo della Commissione, Eric Mamer, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il briefing quotidiano per la stampa.

In questo contesto di campagna elettorale, ha puntualizzato Mamer, “la presidente non ha l’obbligo di incontrare i dirigenti del Paese, così come i dirigenti non hanno l’obbligo di incontrare lei”.