Ufficiale, Davide Nicola nuovo allenatore del Torino

TORINO (ITALPRESS) – Adesso c’è anche l’ufficialità: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Torino. Per il tecnico originario di Luserna San Giovanni si tratta di un ritorno visto che, nella sua carriera da calciatore, ha indossato anche la maglia granata nella stagione 2005/2006, contribuendo con il suo gol contro il Mantova nella finale dei playoff alla promozione in serie A. Nicola prende il posto di Marco Giampaolo, esonerato ieri dopo 18 giornate. Fatale al tecnico il pari di sabato contro lo Spezia al “Grande Torino”, coi granata che non sono riusciti a sbloccare la gara nonostante gli avversari abbiano giocato in inferiorità numerica dall’8′ del primo tempo per l’espulsione di Vignali. Nicola prende il Toro in zona retrocessione, con appena 13 punti e nemmeno una vittoria casalinga. Gli unici due successi stagionali, infatti, sono stati colti in trasferta contro Genoa e Parma.

(ITALPRESS).