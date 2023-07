Uffizi: riapre la galleria degli autoritratti. Spazio a 54 fumettisti

di Michela Russo

Dopo una lunga attesa, riapre la sezione centenaria di autoritratti presso la galleria degli Uffizi, ma questa volta con una novità: ben 54 quadri realizzati dai maestri fumettisti italiani e mondiali. Infatti, dopo oltre un secolo, le 250 opere collezionate negli anni (che vantano artisti come Eugène Delacroix, Andrea del Sarto, Francesco De Mura) sono finalmente parte del percorso di visita del museo fiorentino. La mostra temporanea dedicata alla nona arte, offre un’importante aggiunta culturale per la galleria autoritrattistica e un grande omaggio a tutto il movimento fumettistico italiano. “Se qualcuno nutriva ancora qualche dubbio – evidenziano Mattia Morandi e Chiara Palmieri, responsabili della mostra ‘Fumetti nei musei’ – questo nuovo allestimento conferma che il fumetto è a tutti gli effetti una parte fondamentale del patrimonio culturale italiano. E’ veramente un’emozione vedere gli autoritratti di alcuni tra i più importanti fumettisti italiani alternarsi agli autoritratti dei grandi maestri della storia dell’arte custoditi nelle prestigiose sale degli Uffizi”. Il progetto nacque nel 2021, grazie ad una collaborazione tra il Ministero della Cultura, Gallerie e Lucca Comics & Games, e fu appunto poi nominato: “Fumetti nei musei”. Le fotografie, incisioni e opere su carta dei fumettisti (tra cui Milo Manara, Lorenzo Mattotti e Will Einser) verranno esposte a rotazione per alcuni mesi dell’anno. La speranza è ovviamente quella che questa aggiunta alla galleria possa diventare permanente con lo scorrere del tempo, suggellando il forte legame tra fumettistica e il bagaglio culturale del nostro Paese.