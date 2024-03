Uganda, il nuovo ambasciatore italiano è Asante Mauro Massoni

Il nuovo ambasciatore d’Italia in Uganda, Asante Mauro Massoni, ha appena presentato le lettere credenziali al presidente della Repubblica, Yoweri Kaguta Museveni. Massoni è subentrato all’Ambasciatore Massimiliano Mazzanti, chiamato a guidare la rappresentanza diplomatica italiana in Perù come riferito dal Giirnale Diplomatico.

La cerimonia si è svolta nel palazzo presidenziale di Entebbe, alla presenza del ministro degli Esteri, John Mulimba, e di alti dignitari civili del Paese di accreditamento.

Nel corso del cordiale colloquio, l’Ambasciatore Massoni ha portato al presidente Museveni i saluti del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e ha espresso la volontà di rafforzare ulteriormente le relazioni tra i due Paesi in tutti i campi, che vivono una fase di rilancio dopo la recente partecipazione del primo ministro Robinah Nabbanja al Vertice Italia-Africa.

Durante il suo mandato, Massoni intende promuovere un rafforzamento della presenza nel Paese delle imprese italiane e della tradizionale collaborazione delle organizzazioni della società civile in Uganda.