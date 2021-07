Ugo Bisogno eletto presidente dei Giovani Avvocati di Salerno e provincia

Ugo Bisogno è il nuovo presidente della sezione di Salerno dell’Aiga, l’Associazione italiana Giovani Avvocati. Molteplici gli obiettivi del nuovo direttivo per il biennio 2021/2023.Primo tra tutti quello di potenziare il programma formativo offerto, mediante la presentazione di nuovi corsi di formazione e di approfondimento settoriale di facile e pronto accesso per i giovani avvocati. Approfondire e coltivare i rapporti con le istituzioni, non solo forensi, al fine di migliorare il funzionamento degli ingranaggi del settore giustizia, ponendo al centro di tutte le valutazioni i diritti fondamentali del cittadino. Rinsaldare i rapporti con le rappresentanze giovanili degli altri ordini professionali, con l’intento di creare una più energica sinergia operativa tra i giovani professionisti nell’interesse di tutti, soprattutto dei cittadini e delle imprese.

E da ultimo, ma certamente non per importanza, fornire una mano concreta nella ripartenza a seguito dell’ormai nota emergenza pandemica, che ha stravolto le abitudini personali e professionali di ciascuno di noi. Il neo presidente Bisogno, ha dichiarato: “Raccolgo un importante testimone, specialmente in questo complicato periodo di emergenza pandemica. Lavoreremo con l’obiettivo di garantire alla giovane avvocatura salernitana un consolidato punto di riferimento e con l’intento di rinsaldare la sinergia operativa con le altre rappresentanze delle altre categorie professionali”.

Il nuovo direttivo

Ugo Bisogno presidente

Lidia Sica vice presidente

Emmanuel Luciano Segretario

Enrica Riccelli tesoriere

Andrea Annunziata consigliere

Dario Bruno consigliere

Giulia Cerrato consigliere

Carlo Maria Consalvo consigliere supplente

Federico Criscuolo consigliere

Alfonso D’Aragona consigliere supplente

Gianmarco Pisapia consigliere

Ivan Zinicola consigliere supplente

Barbara Baiano proboviro supplente

Mario D’Amato proboviro

Maria Grazia Montera proboviro

Alfonso Troisi proboviro

Fabrizio Maria Catale consigliere nazionale

Adriano Cinque consigliere nazionale

Vincenzo Coppola consigliere nazionale

Dario Fusaro consigliere nazionale

Andrea Tanga consigliere nazionale supplente