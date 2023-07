Ugo Criscuolo ha lasciato la classe intellettuale stabiese

Domani, 28 luglio, a Castellammare di Stabia, (NA) nella Parrocchia del Carmine, sarà celebrato il rito funebre, per la dipartita di Ugo Criscuolo. Si è sentito male, il giorno 24, sulla spiaggia di Geremeas, sulla costa orientale del golfo di Cagliari. Siamo stati particolarmente legati, per aver percorso, insieme, parte dell’itinerario della nostra vita dedicata alla formazione ed alla professione. Nati ambedue, nello stesso mese di maggio nel 1944, a Castellammare di Stabia, residenti nella medesima parrocchia, siamo stati insieme alla Scuola media statale “Basilio Cecchi”, e nel periodo della vita universitaria, nella Sezione stabiese della Federazione Cattolica Italiana (FUCI), con l’assistente spirituale, Padre Baldassarre Califano, professore di religione del Liceo classico “Plinio Seniore”.

L’annuncio della scomparsa del collega Criscuolo è stato dato ieri dall’associazione “Certamen Plinianum”, di cui era stato fondatore. Cfr XXV Certamen Plinianum, nel Liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia gara di traduzione dal latino.

Esperienze cognitive dall’albero della vita di Claudio Quintano , il denaro.it, 20 Aprile 2023

Dopo aver insegnato nelle Università di Macerata, Palermo, Genova e Messina, Ugo Criscuolo,

professore emerito di letteratura greca dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ove è stato, in precedenza professore ordinario di letteratura greca nella Facoltà di Lettere e Filosofia ed ha ricoperto anche l’incarico di direttore del Dipartimento di Filologia Classica ”Francesco Arnaldi”. Con il collega Ugo Criscuolo ho poi ho avuto l’onore di far parte della Accademia Pontaniana, presso la Federico II, dal 1986, e dell’Associazione dei Professori Emeriti Fridericiani, diretta dal prof. Carlo Lauro, di cui, provenendo da altro Ateneo, sono socio corrispondente. Poi Ugo Criscuolo è stato socio ordinario della Accademia, di Archeologia, Lettere e Belle Arti della Società Nazionale di Scienze e Lettere; socio corrispondente della Accademia Peloritana. I suoi interessi di ricerca hanno spaziato dalla produzione letteraria greca classica (soprattutto la tragedia) a quella tardoantica (saggi su Giuliano Imperatore, Temistio, Gregorio di Nazianzo, Libanio) e bizantina (Michele Psello, ma anche edizioni critiche di scritti inediti di retori del XII XIII secolo: Michele Italico, Costantino Stilbes, Manuele Caranteno, ecc.) Oggetto di particolare interesse in più occasioni è stata la tradizione neoplatonica, da Giamblico a Simeone il Nuovo Teologo, a Psello e oltre Psello (Michele Italico e Giovanni Italo).

La notizia della morte di Criscuolo ha suscitato dolore e amarezza nella sua città, nel suo Rotary, e nell’ Università dove aveva trascorso gran parte della sua vita. Tanti gli ex allievi che lo hanno ricordato sui social.