Ugo Loeser è “Best Ceo of the Year Italy del 2025” per l’asset Mmanagement

La rivista internazionale Global Business Review Magazine ha conferito a Ugo Loeser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR, il prestigioso riconoscimento di “Best CEO of the Year, Italy 2025” nella categoria Asset Management. Il premio, assegnato ai leader che si distinguono per visione strategica, capacità innovativa e risultati di eccellenza, celebra l’impegno del Dott. Loeser, che ha guidato Arca Fondi in una fase di significativa evoluzione del mercato del risparmio gestito in Italia.

Secondo Global Business Review Magazine, sotto la sua direzione Arca Fondi ha avviato un percorso di trasformazione digitale che, associato allo sviluppo di un modello di servizio cliente-centrico, ha reso possibile l’ideazione di soluzioni di investimento in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei risparmiatori e alle mutevoli condizioni di mercato. Nel contempo, l’attenzione ai risultati dei Fondi ha portato alla ricerca di modalità di investimento orientate a efficienza ed efficacia, allo sviluppo di nuove strategie gestionali e all’applicazione di modelli organizzativi che valorizzano la professionalità e la specializzazione.

I risultati conseguiti includono il costante miglioramento della qualità della gamma prodotti e la notevole crescita della società: Arca Fondi ha, infatti, ottenuto il Premio Alto Rendimento de Il Sole 24 Ore negli ultimi 13 anni; mentre nel periodo 2020–2025 le masse in gestione sono cresciute di circa il 50%, anche grazie ad una raccolta netta che ha superato gli 11,5 miliardi di Euro.

“Ringrazio Global Business Review Magazine per questo riconoscimento che premia il lavoro di tutto il Team che, con competenza, dedizione e spirito innovativo, ha contribuito a consolidare il ruolo di Arca Fondi Sgr come protagonista dell’industria dell’asset management. Continueremo a investire in tecnologia e in competenze per creare valore sostenibile per i nostri clienti e i nostri partner distributivi”, ha dichiarato Ugo Loeser, Amministratore Delegato di Arca Fondi Sgr.