Uguaglianza di genere, al via conferenza internazionale alla Federica II

Saranno affidate ad Annamaria Colao, Chair Holder Cattedra UNESCO in ‘Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile’, e Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, le conclusioni della Conferenza internazionale promossa dalla Federico II di Napoli presso l’aula magna di via Partenope. L’apertura dei lavori è prevista per domani, 11 febbraio, alla presenza, tra gli altri, del ministro alla Ricerca e alla Università Annamaria Bernini.

In mattinata anche l’intervento di Patrizio Bianchi, portavoce della Rete delle Cattedre UNESCO Italiane (ReCUI).