Uhruru Republic, tournee in Tanzania: incontro con l’ambasciatore Marco Lombardi

di Alfonso Vitiello

Nell’ambito del programma di promozione culturale dell’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, il 4 ottobre 2021, ha avuto inizio la tournee in Tanzania di Uhruru Republic, gruppo italiano di musica elettronica che, grazie alla proficua collaborazione con l’Accademia di musica popolare di Zanzibar, è riuscito a sviluppare delle musiche originali che hanno portato, nel 2020, alla realizzazione di un lp. Quest’anno Uhuru Republic è impegnata in “composition masterclass” e concerti a Zanzibar e a Dar es Salaam. Il 14 ottobre 2021, si terrà l’ultimo spettacolo presso il Forte Antico di Stone Town a Zanzibar, che si preannuncia come un grande successo di pubblico e di critica. Il progetto è cofinanziato dall’Ue. L’Ambasciatore Marco Lombardi, in occasione del concerto a Dar es Salaam, ha sottolineato che tali iniziative contribuiscono ad una sempre maggiore mobilità della conoscenza suscettibile di accrescere le collaborazioni culturali tra Italia e Tanzania.