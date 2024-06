Uiip-Biogem, 100% di placement per il 72 allievi (in maggioranza donne) della 62° edizione

Terminata con il 100% di placement la 62° edizione di Uiip-Biogem. I 72 allievi, che hanno appena concluso la fase d’aula ad Ariano Irpino (5 marzo-24 maggio), “sono stati tutti allocati – comunica una nota – presso il gruppo Accenture. I successivi stage avranno quindi luogo nelle varie sedi Italiane (da Cosenza a Milano) della più grande società di consulenza digitale operante nel nostro Paese e partiranno lunedì 3 giugno, ad una sola settimana dal termine dei corsi arianesi”. “Contestualmente – annuncia il responsabile Uiip-Biogem, Andrea Di Maso – è ai nastri di partenza la sessantatreesima edizione di Uiip, che comincerà mercoledì 5 giugno, con la fase d’aula ad Ariano Irpino, presso lo storico Palazzo Bevere-Gambacorta. Un’edizione che potrà contare sulla partecipazione di 76 giovani, selezionati tra le circa 500 candidature pervenute, provenienti per il 70% circa dal Sud e per il restante 30% dal Centro-Nord del Paese’’.

“Una caratteristica di particolare rilievo delle ultime edizioni dei nostri corsi – sottolinea infine Antonella Saporito, Pmo(Project Management Office) del Programma Uiip – è la netta prevalenza, ormai diventata un vero e proprio ‘trend’, del genere femminile nella composizione delle aule Uiip, a sancire una straordinaria inversione di tendenza in un mondo storicamente declinato quasi tutto al maschile”.