Uil Scuola, a Napoli gli Stati generali dell’alta formazione nel Mezzogiorno

Hanno preso il via a Napoli gli Stati generali dell’alta formazione nel Mezzogiorno promossi da Uil Scuola Rua. L’obiettivo, spiega il segretario generale Uil Rua Attilio Bombardieri, è “parlare dei problemi e delle criticità che ci sono nel mondo dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica e musicale. Proveremo a spiegare il mondo dell’università e della ricerca, cercando di far capire le criticità reali”. Attilio Bombardieri ha ricordato che “il Governo, come primo atto del suo mandato, ha stanziato delle risorse per aumentare del 30% gli stipendi dei ricercatori, nel tentativo, vano, di far rientrare i cervelli in fuga. Forse sarebbe stato utile che si occupasse più di far rimanere quelli che sono oggi in Italia, che sono eccellenze. Quando si parla di ricerca, ricordo che il contratto nazionale che la Uil per la prima volta storicamente non ha firmato, non è riuscito a portare a termine l’ordinamento dei ricercatori in Italia, quindi oggi noi ci troviamo di fronte ad un contratto farsa, che non rispetta la dignità dei lavoratori”. Sui ricercatori, ha sottolineato il segretario Uil Rua, “noi riteniamo che sia utile cominciare a discutere per rivedere un modello diverso anche sugli enti ricerca, che sono gestiti da otto, nove Ministeri vigilanti. Quando è spezzettato, il sistema della ricerca non può funzionare. Noi chiediamo con forza al governo di avere una cabina di regia da parte del Mur che si occupi di distribuire e reperire le risorse e faccia una normativa di settore che sia veramente applicabile”.