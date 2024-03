Uilm Campania, Auriemma: La nostra è la regione più in sofferenza del Paese, troppe crisi aperte

“La Campania è la regione che è più in sofferenza rispetto alla transizione ecologica e alla mancata industrializzazione di questo territorio. Abbiamo la Fincantieri, che è l’industria madre della produzione di navi, però non riusciamo ad avere una nave completa, per quale motivo? Perché c’è un litigio tra Regione Campania, attività portuali e Fincantieri. Una piattaforma galleggiante che porti la nave verso l’esterno, quindi in mare aperto consentirebbe di avere una nave completa, il che significa per il territorio favorire elettricisti, falegnami e tutte le attività collaterali”. E’ quanto ha affermato il segretario generale della Uilm Campania, Crescenzo Auriemma, a margine dei lavori del Consiglio regionale della categoria. “Su Irisbus di Avellino – ha aggiunto Auriemma – stiamo ancora aspettando che il ministro ci convochi, perché abbiamo necessità di capire chi è il nuovo interlocutore che entrerà in questa società e se rimane anche la Leonardo. Quindi anche lì è un dramma. Su Caserta abbiamo Seri che annuncia assunzioni a tutto spiano, ma si è fermata ai 23 che avevamo. Abbiamo il gruppo Jabil con 450 lavoratori che sono in difficoltà economiche e c’è Softlab, che era una costola di Jabil, dove stiamo andando avanti con decreti di allungamento di cassintegrazione. Anche lì corriamo il rischio di avere una Naspi già a dicembre”.

Palombella: Pomigliano scoppia di salute, ma non basta

“Pomigliano, in questo momento, se la si guarda, si potrebbe dire che scoppia di salute, ci sono tanti lavoratori trasfertisti di Melfi e di Cassino, però questo non basta. Hanno annunciato qualche mese fa che andava via subito la Panda, mentre adesso l’hanno spostata al 2027. Ovviamente non possiamo vivere di annunci, vogliamo vivere di impegni concreti, di piani stabili e che ci impegnano a fare queste cose”. Così il leader della Uilm, Rocco Palombella, a margine del Consiglio regionale della categoria riunito a NAPOLI per discutere della piattaforma contrattuale. “Pomigliano – ha aggiunto Palombella – ha dimostrato di essere una delle realtà di Stellantis più importanti d’Italia, che produce anche con economicità. E’ un territorio industriale che, a differenza di quello che si diceva, è in grado di poter rispettare quelli che possono essere gli obiettivi di una grande multinazionale. Per fare questo però ci devono dire come intendono affrontare il tema della transizione e anche il tema del lavoro legato non alla Panda, che noi non la lasceremo mai, ma come intendono sostituire altri modelli”. “L’elettrificazione – ha concluso Palombella – c’è o non c’è? Loro sono in grado di mixare i due prodotti endotermico e elettrico, sì o no? Non possono sfuggire, non possono continuare a chiamare le persone a proporre piani di dimagrimento, per far uscire le persone incentivate. Perché un’azienda che incentiva le persone e non fa assunzioni, è chiaro che è un’azienda che non può avere prospettive. Quindi abbiamo bisogno anche di nuove energie, di nuovi giovani che siano in grado anche di dare quel valore aggiunto importante per rilanciare gli stabilimenti”.