Uisp Campania, a Pianura Naples Fbc vince il campionato di calcio

Grande successo per la serata finale targata Uisp Zona Flegrea trasmessa in diretta su Planet Web Tv e svoltasi presso lo stadio Simpatia di Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Naples FBC vince la finale del torneo dilettanti delle qualificazioni Zona Flegrea al Campionato Nazionale.

Prima dell’inizio della gara si è tenuta la cerimonia di chiusura con le coreografie della ASD Happy Dancing e della Dancing Soul e la premiazione per i tesserati dell’associazione.

“La Uisp non è solo calcio ma soprattutto aggregazione – ha dichiarato Antonio Marciano, presidente Uisp Campania – tramite le nostre 19 discipline sportive andiamo a proporre attività che servono per il benessere fisico, psicologico e per creare coesione sociale. Il nostro è un bilancio positivo, questo è stato il primo anno di ripartenza vera dopo la pandemia, siamo soddisfatti e già al lavoro per la prossima programmazione che partirà a settembre”.

“Ieri sera abbiamo celebrato lo sport – ha sottolineato Massimiliano De Cicco, coordinatore SDA Calcio Campania e membro del governo Nazionale del settore calcio – siamo giunti a quest’importante traguardo superando il concetto di partita di calcio e mettendo in campo un progetto che ha coinvolto anche altre discipline come la danza. Abbiamo scelto lo stadio Simpatia di Pianura perché il nostro intento è promuovere concretamente lo sport per tutti in Campania. Il calcio è un diritto e i quartieri considerati periferici – ha poi concluso De Cicco – devono diventare, come avvenuto ieri sera, il fulcro di iniziative ed eventi sportivi nella nostra Regione”.