Uisp Campania lancia il torneo “Caivano Street Basket”: pallacanestro 3 contro 3 al campo Arcobaleno

Le attività a Caivano continuano senza pause. In un territorio troppo spesso dimenticato, la Uisp Campania fa sentire la propria presenza con manifestazioni aggregative per i più giovani che, grazie allo sport, possono modellare quei valori che permettono a ragazze e ragazzi di riscoprire il piacere di stare insieme.

Dal 10 giugno lo sport sociale troverà, infatti, terreno fertile a Caivano con l’inizio del campo estivo gratuito, rivolto a giovani e giovanissimi dai 6 ai 15 anni, che durerà fino al 26 luglio, con attività dal lunedì al venerdì. Divertimento assicurato con calcio, basket, arrampicata, vela, arte e cucina, rispondendo così a qualsiasi passione.

All’interno di questo contesto, va poi ad inserirsi l’attesissimo evento “Caivano Street Basket”, un torneo di pallacanestro 3 contro 3 rivolto ai partecipanti dagli 11 ai 14 anni, in arrivo il 15 giugno dalle 9 (con inizio delle attività alle 9.30). Appuntamento presso il campo “Arcobaleno”, dove in passato regnavano degrado e abbandono, mentre ora è presente uno spazio recuperato per ospitare gruppi di bambini e ragazzi che passeranno una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

L’iniziativa si pone in linea di continuità con le attività del progetto “La Bellezza Necessaria”, promosso da Uisp Campania e finanziato da Fondazione Con Il Sud nell’ambito del bando “Sport – l’importante è partecipare”, con l’obiettivo di rigenerare spazi e luoghi abbandonati della zona attraverso lo sport sociale.