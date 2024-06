Uisp, il Team Mediterraneo vince il 38esimo campionato della Città Metropolitana di Napoli

Il Team Mediterraneo è il vincitore del 38° Campionato fase territoriale della Città Metropolitana di Napoli.

Si è svolta nel Centro Sportivo Billy la finale tra Team Mediterraneo e Quartopuntozero. Le due Compagini anche quest’anno hanno dimostrato di essere tra le favorite per aggiudicarsi l’ambito titolo. Le due squadre si sono presentate con un’assenza importante per parte, se ai Quartesi è mancato lo squalificato Gemito, i Napoletani hanno dovuto fare a meno di De Marco.

È partito meglio il Quarto e al 10′ minuto un taglio di Di Roberto ha messo Trinchillo davanti a Gallo ma l’attaccante ha allargato troppo il destro e l’ha messa fuori. Al Quarto su un contro cross di Di Lorenzo un difensore Quartese l’ha presa con la mano e per il direttore di gioco Ambrosino non ci sono stati dubbi sul rigore. De Gennaro si è presentato sul dischetto ma ha sbagliato lasciando il risultato invariato. Dopo 3 minuti però è stato lo stesso squalo De Gennaro a farsi perdonare e a portare in vantaggio i suoi che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio. Il Quarto non si è arreso e ha voluto pareggiare ma su un contropiede De Gennaro ha trovato il raddoppio che ha tagliato le gambe ai flegrei. I Napoletani hanno insistito e invece di abbassare il ritmo lo hanno aumentato e sull’asse Pastore-Pazzi, De Gennaro ha finalizzato la tripletta che ha messo una seria ipoteca sulla partita. La reazione del Quarto non è stata incisiva anche se ha trovato il gol della bandiera con una pregevolissima punizione del solito Di Roberto.

Serata di Grazia per la squadra di Francesco Amato che ha dimostrato tutta la sua forza e ha meritato il risultato. Archiviato il match, si ipotizza una possibile gara tra le due squadre anche nella finale di Coppa.