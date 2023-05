UK, festa per Carlo III anche a Roma

L’Ambasciatore britannico in Italia, sir Edward Llewellyn, ha aperto le porte della splendida Villa Wolkonsky alla comunità britannica romana, e non solo: oltre 600 gli ospiti che hanno affollato i giardini e le sale della splendida residenza romana dell’ambasciatore britannico per assistere alla proiezione delle immagini della BBC provenienti da Londra. L’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla, come tutti anticipavano, si è dimostrata un evento di straordinario richiamo non solo per i sudditi d’oltremanica, ma anche per i tanti amici del Regno Unito in Italia.

A distanza di più di 70 dall’ultima incoronazione nel Regno Unito, quella dell’amatissima Regina Elisabetta II, Re Carlo III non ha deluso i tanti appassionati presenti: tradizione e modernità hanno coesistito in continuità con un Paese che è cambiato insieme alla Monarchia. Una cerimonia che ha catturato l’attenzione dei presenti nel corso di una giornata di cui l’ambasciatore ha detto: “Sono estremamente felice di accogliere oggi a Villa Wolkonsky i nostri amici, britannici e non, per seguire insieme questo straordinario momento storico per la Corona britannica e per l’intero Regno Unito. L’attenzione e l’attrazione generati in queste ultime settimane per la cerimonia di incoronazione ha creato una meravigliosa situazione di attesa, palpabile per tutte le strade di Londra. Re Carlo III, che così tante volte ha visitato l’Italia in passato, è un grande conoscitore di questo Paese. È bello ritrovarsi oggi qui a Roma con così tanti amici per festeggiare insieme la sua ascesa al trono. Lunga vita al Re!”.

A seguire la proiezione a Villa Wolkonsky, oltre al personale dell’Ambasciata stessa con famiglie ed amici, i rappresentanti della British School at Rome – tra cui l’artista britannica Bridget Riley e il presidente della BSR Mark Getty –, una fornita delegazione del British Council, ma anche numerosi ambasciatori stranieri in Italia.

Tra questi, l’ambasciatrice canadese, Elissa Golberg, quella irlandese, Patricia O’Brien, l’ambasciatrice polacca, Anna Maria Anders, e l’ambasciatore francese, Christian Masset.

L’evento, che ha voluto seguire il tema dello Street Party promosso nel Regno Unito dalla Casa Reale, ha preso la forma di un picnic con teli multicolore a decorare i giardini della residenza, con giochi, bandiere e bambini a fare da festosa cornice. Non sono mancate le bandiere con l’emblema dell’incoronazione e il tè di Babingtons, nonché il selfie corner e la City of Rome Pipe Band, con le tradizionali cornamuse a dare il benvenuto agli ospiti.

Conclusa la cerimonia all’interno di Westminster Abbey, l’amb. Llewellyn ha premiato quattro ragazzi delle scuole Italiane che hanno partecipato alla Design a Coronation Card Competition: per la materna, Francesco da Incisa Valdarno, mentre per le scuole medie Gloria e Barbara da Ceccano, e Simone da Castelpetroso Isernia. Per le scuole superiori, il premio per il miglior design è andato ad Alessandro, studente al quinto anno del Liceo Artistico Via Ripetta a Roma.

Come da tradizione, non poteva mancare il coinvolgimento di una charity: per questa occasione, i volontari del Gomitolo Rosa hanno contribuito, con la lana riciclata, a decorare i giardini della Villa. La presidente, Ivana Appolloni, ha inoltre omaggiato l’ambasciatore britannico con una corona fatta di lana riciclata. Alla luce dei temi dell’incoronazione di Re Carlo III, comunità, gioventù, diversità e sostenibilità, l’Ambasciatore ha poi provveduto a piantare un albero in giardino, una quercia da sughero. La giornata è volta al termine dopo la performance musicale dei Bulldogs, sulle note dei Beatles e dei Rolling Stones.