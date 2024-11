Uk, le reazioni all’elezione di Trump

Hanno tirato della vernice arancione contro l’ambasciata statunitense di Londra come simbolo di protesta in seguito all’elezione di Donald Trump come 27° presidente degli Stati Uniti. Così un gruppo di attivisti ambientalisti deciso di esprimere il proprio dissenso verso il voto che vedrà di nuovo entrare nella sala ovale il tycoon che in passato non ha nascosto il suo fermo sostegno alle energie fossili e il negazionismo nei confronti del cambiamento climatico come conseguenza delle azioni umane. “La vittoria di Trump – si legge nel testo che accompagna il video condiviso sui social dal gruppo Just Stop Oil – mette a rischio la vita della gente comune, ovunque. […]L’unico vero vincitore delle elezioni di oggi è il potere delle grandi aziende che controllano i principali partiti sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Sono loro che continuano a garantire che gli interessi delle aziende che usano carburanti fossili vengano prima del benessere delle persone comuni”.