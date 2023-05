Uk, sciopero infermieri: coinvolti per la prima volta anche pronto soccorso

Gli infermieri del Regno Unito stanno svolgendo uno sciopero di 28 ore che coinvolge per la prima volta anche il personale impiegato nei pronto soccorso, nelle unità di terapia intensiva e nelle cure ai pazienti oncologici. Lo sciopero, indetto dal sindacato Royal college of nursing (Rcn) è iniziato ieri sera alle 20 (21 italiane) e proseguirà fino alla mezzanotte (01:00 di martedì in Italia). Sono state comunque previste eccezioni allo sciopero per il personale impegnato in alcune aree critiche, da quelle di terapia intensiva, a quelle neonatali. L’azione avviene alla vigilia di un incontro tra le organizzazioni sindacali del settore, i rappresentanti del governo e del Sistema sanitario nazionale (Nhs) per discutere un’offerta di aumento retributivo del 5 per cento fatta dall’esecutivo. In precedenza, la proposta era stata respinta dall’Rcn e lo sciopero di oggi è il terzo dall’inizio dell’anno. Il ministro della Salute, Steve Barclay, ha definito “prematura” la decisione dell’Rcn di insistere con l’indizione dello sciopero, oltre che irrispettosa nei confronti delle altre organizzazioni sindacali. La leader dell’Rcn, Pat Cullen, ha chiesto invece rispetto per gli infermieri britannici e ha respinto l’accusa per la quale sarebbero loro “ad aver provocato le lunghe liste d’attesa”. Gli infermieri “sono persone altruiste e stanno dalla parte dei loro pazienti in un servizio sanitario che non funziona”, ha detto Cullen. L’Rcn rappresenta circa due terzi degli infermieri del Regno Unito.