Ultima chiamata per le Startup

Torna la Call per Startup di Connext 2020, un contest dedicato a realtà innovative per partecipare gratuitamente a Connext, l’incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria che si terrà il 27 e 28 febbraio 2020 presso il MiCo di Milano.

Protagoniste della due giorni saranno Pmi e grandi aziende, imprese familiari e multinazionali, ma anche le Startup, per creare sinergie uniche, improntate alla reciproca crescita e contaminazione. I vincitori esporranno il loro servizio o prodotto in uno dei 4 driver tematici di Connext: fabbrica intelligente, le città del futuro, pianeta sostenibile, persona al centro del progresso.

Le prime 20 selezionate potranno ottenere un desk espositivo e l’iscrizione al Marketplace, e partecipare ai B2B e ai laboratori tematici.

La Call è valida anche per le Startup già iscritte che otterranno il rimborso della fee di iscrizione già versata.

Per chi non è tra i vincitori, ma si posizionerà dalla 21° alla 40° posizione, Connext 2020 dà la possibilità di partecipare comunque gratuitamente all’evento come visitatore con il “Pacchetto B2B”.

C’è ancora tempo fino al 13 gennaio, termine ultimo per le candidature. Per sapere di più su Connext2020 è attivo il sito connext.confindustria.it con tutte le indicazioni su come partecipare all’incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria.