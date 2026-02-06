Ultime tappe fiamma olimpica a Milano, dal Niguarda a sede Regione

Il passaggio nell’ospedale dei feriti di Crans Montana

Milano, 6 feb. (askanews) – Ultime tappe a Milano per la fiamma olimpica, prima della grande cerimonia inaugurale con l’accensione del braciere olimpico e l’apertura ufficiale dei Giochi di Milano Cortina 2026.Fra gli ultimi passaggi della fiamma, l’ospedale Niguarda, dove sono ricoverati i feriti italiani sopravvissuti alla strage di Capodanno di Crans Montana. I tedofori hanno salutato verso le finestre della terapia intensiva in segno di vicinanza e solidarietà. I pazienti hanno esposto cartelli in risposta con scritto “Forza, coraggio, passione”. Altra tappa la piazza Città di Lombardia, sede del Palazzo della Regione. Tedofora, per l’occasione, Silvia Parente, atleta milanese, oro alle Paralimpiadi di Torino 2006 nello slalom gigante.