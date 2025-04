Ultimi giorni per “Jazz Lights, Blues Shadows”: domenica chiusura con i Bisca al Blue Turtle

Si avvia alla conclusione, domenica 27 aprile, la mostra fotografica “Jazz Lights, Blues Shadows”, allestita presso l’atmosfera unica di un noto jazz cafè cittadino, il Blue Turtle. L’esposizione, nata dalla passione per la musica e la fotografia, ha rappresentato un originale punto d’incontro tra arte visiva e sonorità jazz e blues.

In queste settimane, lo spazio si è animato con una serie di eventi che hanno visto protagonisti musicisti e artisti, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi in performance live e presentazioni di lavori. Gli incontri, programmati nel tardo pomeriggio, hanno favorito un’esperienza culturale rilassata, in linea con la filosofia del locale.

L’evento conclusivo della mostra si terrà domenica 27 aprile alle 18 e vedrà il ritorno di una storica punk band napoletana, i Bisca. Il gruppo presenterà in anteprima alcuni brani dal loro attesissimo nuovo album in vinile, “Il lago artificiale”, la cui uscita è prevista per la prossima settimana. La copertina dell’album è un’originale creazione che unisce la computer grafica realizzata con l’intelligenza artificiale a una fotografia di Nicola Tranquillo.

La serata vedrà anche l’esibizione in duo di Carmela Bi ed Elio Ioo Gr Manzo, in un set inedito e appositamente preparato per l’occasione. Durante la performance, i due artisti condivideranno aneddoti e storie sul loro percorso musicale.

Con la chiusura dell’evento, le fotografie che hanno animato le pareti del Blue Turtle verranno rimosse. Pertanto, domenica 27 aprile rappresenta l’ultima occasione per visitare la mostra “Jazz Lights, Blues Shadows”.

La prenotazione per l’evento conclusivo è obbligatoria. Per non perdere l’occasione di assistere a questo speciale showcase e salutare la mostra, si invitano gli interessati a prenotare al più presto.