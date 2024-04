Ultimo saluto a Roberto Cavalli, lunedì funerali all’Abbazia di San Miniato al Monte

L’ultimo saluto a Roberto Cavalli sarà in uno dei luoghi più suggestivi di Firenze, da cui si gode un panorama mozzafiato sulla città. I funerali dello stilista e imprenditore si terranno lunedì 15 aprile alle ore 11 all’Abbazia di San Miniato al Monte, a pochi passi da piazzale Michelangelo. Roberto Cavalli, noto per i suoi vestiti con le stampe animalier su pelle e tessuti, è morto all’età di 83 anni nel pomeriggio di venerdì 12 aprile nella sua casa fiorentina dopo una lunga malattia. Accanto a lui nelle ultime ore, come negli ultimi quindici anni, la compagna Sandra Bergman Nilsson, 38 anni. In passato eletta più bella di Svezia, suo paese d’origine, Sandra aveva reso Cavalli padre per la sesta volta poco più di un anno fa. Il bimbo si chiama per volontà dello stesso Cavalli come il padre, ucciso dai nazisti in una rappresaglia a Cavriglia (Arezzo) nl 1944 quando il futuro stilista aveva solo tre anni. Roberto Cavalli era nato a Firenze il 15 novembre 1940. Lo stilista lascia sei figli. Roberto Cavalli aveva fondato la sua azienda negli anni Settanta. I suoi modelli sono stati indossati da star come Brigitte Bardot, Sophia Loren, Kim Kardashian e Jennifer Lopez e dalle più celebri top model.