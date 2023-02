Ultras Roma aggrediti, sui social spuntano video e audio

(Adnkronos) – Sarebbe stato un agguato premeditato quello organizzato dai tifosi della Stella Rossa di Belgrado contro un gruppo di tifosi romanisti dei Fedayn. Sui social iniziano a spuntare audio e video che documentano quanto accaduto ieri sera dopo la partita con l’Empoli nei pressi di piazza Mancini, dove due ultras giallorossi sono rimasti feriti. I tifosi serbi sarebbero riusciti a prendere la bandiera dei romanisti che poi hanno inseguito i rivali.

Un video in particolare, girato dalla finestra di uno dei palazzi su piazza Mancini, mostra i tifosi della Stella Rossa, vestiti di nero e con manganelli in mano, mentre fuggono. Poco distante si vedono i romanisti che si radunano e vanno a cercare i rivali. “Daje regà, ammazziamoli” si sente.

Sull’episodio sono scesi in campo anche i tifosi interisti, con la Curva Nord Milano che ha diramato un comunicato, nel quale si parla di “atti indegni”, “un agguato compiuto da molti a danno di pochi, giocando sull’imprevedibilità assoluta di un gesto in assenza di uno scontro diretto. Ci sembra doveroso condannare questa deriva dei comportamenti ultras senza senso e che può pericolosamente spostare gli equilibri delle dinamiche legate alla rivalità, in un campo che non ci appartiene con regole prive di valori come Onore e Lealtà. Ci auguriamo che questo precedente non stimoli emulazioni che, lo ripetiamo, col mondo ultras nel quale siamo cresciuti non ha niente a che fare”, conclude la nota.