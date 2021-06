Ulturale, dalla cravatta al costume da bagno. Ecco la nuova linea mare

Con l’estate alle porte, Ulturale, il brand napoletano di cravatte celebre in tutto il mondo per l’alta qualità sartoriale dei suoi prodotti, ha lanciato una linea estiva di costumi da bagno e teli mare per tutti gli uomini che anche in spiaggia non rinunciano a un tocco di eleganza. La nuova linea estiva, già presente nelle boutique di Milano, Roma e Napoli e sull’e-commerce del brand sul sito ulturale.com, è composta da tre costumi da bagno e due teli mare. Made in Italy, cura dei dettagli, artigianalità: così come per le cravatte, Ulturale porta i suoi elementi distintivi anche sui prodotti per il mare.

La collezione si ispira alla tradizione sartoriale del brand, reinterpretando le fantasie classiche della cravatteria e riadattandole per dimensioni, disegni e colori a un mood estivo fresco. In questo modo, permetterà a chi indossa i suoi costumi o i suoi teli mare di avere la sensazione di non avere mai abbandonato lo stile e la classe della sartoria napoletana firmata Ulturale.

La collezione comprende un classico costume bianco con righe blu, un più elaborato costume con pattern geometrico rosso, blu e bianco e infine, un orientaleggiante costume bianco con paisley blu. I teli mare, realizzati nelle varianti blu e rosso, presentano il pattern Ulturale, caratterizzato dal lettering inconfondibile del cravattificio napoletano, che dal 1985 si distingue per la creatività dei suoi disegni.

“Ulturale nasce come cravattificio sartoriale, ma negli anni ha saputo diversificare la sua produzione per poter intercettare diversi target senza mai snaturarsi”, ha dichiarato Alberto Sciacqua, direttore Commerciale di Ulturale. “Con questa linea mare l’obiettivo è prenderci meno sul serio, ma confermare allo stesso tempo la nostra identità attenta al dettaglio e alla ricerca del particolare. L’uomo che indossa i costumi da bagno Ulturale è un uomo che sa adattare la tradizione ai contesti più diversi della vita e a sentirsi sempre a suo agio”.