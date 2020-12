Ulturale firma la gift box “Scaramantica 2020” di Voiello

Ulturale, realtà che dal 1985 esprime la più alta tradizione sartoriale italiana, firma la special luxury edition di La Scaramantica 2020 di Voiello, l’Antica Marca di pasta napoletana fondata nel 1879: una giftbox che valorizza l’eccellenza dell’artigianalità campana in un’idea regalo per il Natale.

Ulturale e Voiello condividono l’autentico spirito partenopeo e lo riversano con passione e sapienza nelle loro creazioni, siano esse le cravatte di alta sartoralità di Ulturale o le gustose varietà di pasta Voiello. La dedizione per il processo creativo accomuna due aziende riconosciute come eccellenze campane in grado di rivolgersi all’Italia intera. La Scaramantica 2020 luxury edition rappresenta il dono ideale per riscoprire i piaceri più autentici e valorizzare le tradizioni.

La luxury edition firmata Ulturale aggiunge ulteriore raffinatezza alla Scaramantica 2020 ideata da Voiello, che conteneva elementi ricercati da regalare quali una varietà di pasta Voiello rigata in edizione limitata, ‘O Pacchero Fortunato, tredici ricette ideate dallo chef Antonino Cannavacciuolo riportate su speciali cartelle per il gioco della tombola e un set di quattro piatti in porcellana da collezione inspirati ad altrettanti numeri della Smorfia – le cui illustrazioni sono state studiate e create dal giovane e talentuoso designer campano Stefano Marra. All’interno dell’elegante cappelliera realizzata in pregiata carta Made in Italy si possono infatti trovare una cravatta tre pieghe in seta jacquard (per gli uomini) o un foulard realizzato in seta twill (per le donne) realizzati dalla sartoria napoletana.

La pregiata giftbox La Scaramantica 2020 di Voiello luxury edition firmata da Ulturale rappresenta quindi l’emblema dei prodotti artistici e di alta artigianalità, che celebrano il territorio e le sue eccellenze.

La Scaramantica 2020 luxury edition è acquistabile nelle boutique di Milano (Via Bigli, 6), Napoli (Via C. Poerio, 115) e Roma (Via Bocca di Leone, 89) e sul sito di Ulturale, nella sezione dedicata all’e-commerce.