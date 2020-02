Umana, focus su soft skills, ricerca attiva e laboratori di simulazione colloquio

Milano, 4 feb. (Labitalia) – Focus sulle soft skills, workshop sul tema della ricerca attiva, laboratori di simulazione di colloquio. Con Umana saranno i giovani, studenti delle scuole superiori e universitari, i protagonisti del primo Social innovation campus organizzato da Fondazione Triulza il 5-6 febbraio a Mind-Milano innovation district, che avrà per tema ‘Shared the city, dal gioco alla realtà’.

Umana, partner dell’evento, sarà al Mind con tre desk in punti diversi del Campus per incontrare i giovani, illustrare loro le regole del mercato del lavoro, raccontare il mondo delle aziende, le esigenze e i linguaggi che usano. Gli orientatori di Umana affronteranno lezioni attive su temi concreti e specifici: come cercare un lavoro, come scegliere un’azienda, come scrivere un curriculum, come evidenziare i propri talenti, come affrontare un colloquio, anche con l’aiuto della nuova Mappa dell’orientamento al lavoro.

Umana sarà presente anche con un proprio mentor che curerà il tema ‘Come presentare al meglio un progetto’ nelle fasi centrali dell’Hackathon, la competizione immersiva a tema prevista nel corso dell’evento e che durerà 32 ore.

Nella due giorni del campus ci saranno giochi, competizioni, convegni, workshop, testimonianze, con il coinvolgimento di aziende, istituzioni, università, cooperative e soprattutto studenti delle scuole superiori e dell’università.

Programma Umana 5 febbraio: area esperienziale 10.00-17.00: simulazioni del colloquio di lavoro; area informativa 10.00-17.00: accesso libero del pubblico per informazioni, iscrizioni e orientamento; area mentoring 10-17: accesso libero il mattino, poi solo per i partecipanti all’hackathon; area salette 10.30-11.30: 4 laboratori in contemporanea ‘La mappa dell’orientamento al lavoro. Dalla ricerca attiva alle soft skill chiave’.

Programma Umana 6 febbraio: area esperienziale 10-17: simulazioni del colloquio di lavoro; area informativa 10-17: accesso libero del pubblico per informazioni, iscrizioni e orientamento; area mentoring 10-17: accesso libero il pomeriggio, poi solo per i partecipanti all’hackathon; area salette 15.30-16.30: 2 laboratori in contemporanea ‘La mappa dell’orientamento al lavoro. Dalla ricerca attiva alle soft skill chiave’.