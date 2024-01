Umberto Braschi è il nuovo coordinatore del Centro Democratico a Napoli 

“Umberto Braschi è il nuovo Coordinatore di Centro Democratico della città metropolitana di Napoli”. Lo rende noto l’ufficio stampa del partito. “53 anni, biologo esperto in tutela dell’ambiente, Braschi – si legge in una nota – è giornalista pubblicista e fondatore dell’Associazione InMovimento. È stato presidente del comitato etico della Campania per la SSLL e delegato del Presidente per la sanità, nonché presidente della Consulta sulla Salute del I Municipio di Napoli. E’ inoltre responsabile provinciale del Movimento ecologista europeo Fareambiente e vice comandante provinciale di Napoli delle Guardie ccozoofile -Protezione civile Fareambiente-italia”.

“Ringrazio il presidente nazionale di Centro Democratico Bruno Tabacci e la segretaria nazionale Margherita Rebuffoni – prosegue la nota – per la fiducia e l’incarico affidatomi. Cercherò di portare avanti con impegno questo incarico facendo il massimo per far crescere e conoscere la realtà politica di Centro Democratico e la sua filosofia mettendo al centro il bene comune e il Fare”.