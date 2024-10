Umbria, Proietti ad agricoltori: sulle risorse basta timidezze

Candidata presidente alla Regione Umbria del centrosinistra

San Giustino (Perugia), 26 ott. (askanews) – “Qui a San Giustino agli agricoltori ho ribadito quale sarà la nostra politica per lo sviluppo dell’agricoltura in Umbria: nessuna timidezza nel chiedere tutte quelle risorse di cui l’Umbria ha bisogno per il suo necessario sviluppo agricolo, al contrario di questa amministrazione regionale che rischia di rimandare in Europa ben 250 milioni di risorse del PSR e del CSR. L’Umbria non merita questo”. Così la candidata presidente alla Regione Umbria del centrosinistra, Stefania Proietti, a margine del convegno “Agricoltura al centro”, promosso a San Giustino dall’Organizzazione Produttori di Tabacco (OPTA) dell’Alta Valle del Tevere.