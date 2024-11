Umbria, Tajani: difendere il voto durante spoglio, li conosciamo bene

Non abbandoniamo le urne, hanno perso in Liguria e perderanno anche in Umbria

Roma, 14 nov. (askanews) – “Anche durante lo spoglio, perché li conosciamo bene, bisogna continuare a difendere il voto del popolo umbro. Non abbandoniamo le urne, mettiamo un rappresentante di lista per ogni lista della coalizione. Non ne basta uno, perché sanno che possono perdere. Pensavano che non avrebbero perso in Liguria, invece hanno perso in Liguria e perderanno pure qui. Ma noi difendiamo il voto del popolo”. Lo ha detto il leader di Fi, Antonio Tajani, a Perugia per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Donatella Tesei per le elezioni regionali in Umbria.