Un 2025 da leader per BMW Italia, +7,4% rispetto all’anno precedente

SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) – Il 2025 ha confermato i risultati di eccellenza che BMW Italia aveva registrato nel 2024, dando continuità e solidità alle performance della filiale italiana della Casa di Monaco.

“Il 2025 – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia – è stato un altro anno intenso, pieno di sfide, vissuto con tanta passione e voglia di fare la differenza. Venivamo da un 2024 che aveva significato il maggiore tasso di crescita per BMW a livello globale, oltre che la leadership sul mercato premium. Grazie al lavoro di squadra del team di BMW Italia insieme alla rete dei concessionari e ai colleghi di BMW Bank e Alphabet, abbiamo creato un ecosistema capace di esprimere risultati qualitativi e quantitativi di eccellenza, che ci hanno consentito di confermare la leadership del mercato premium, raggiungere una quota di mercato complessivo del 4,8% per BMW e dell’1,1% per MINI. Motorrad chiude un altro anno record e una quota del 42,2% nel premium. Allo stesso tempo, primeggiamo anche in tema di indice di raccomandabilità dei clienti per i brand BMW e MINI. Questi presupposti ci rendono molto confidenti sulla qualità dei risultati finanziari sia di BMW Italia che della rete dei concessionari”.

Complessivamente, sono state immatricolate 89.486 unità dei brand BMW e MINI, con una crescita a livello di Gruppo del 7,4%. Il brand BMW ha immatricolato 73.230 unità, in crescita del 3,1% rispetto al 2024. La quota BMW nel mercato premium è salita di 0,6 punti al 29,5% rispetto al 28,9% di dodici mesi fa. Grazie a questi risultati il brand BMW ha confermato la leadership nel mercato premium in Italia. Consistenti anche le performance delle vetture elettriche ed elettrificate che hanno raggiunto le 5.046 unità e le 10.305 unità, in aumento rispettivamente del 25,3% e del 72,6% rispetto all’anno precedente. Il brand MINI ha venduto 16.256 unità (di cui 2.371 elettriche), in crescita del 32,1% rispetto al 2024, riportando la marca ai volumi abituali in Italia dopo la transizione operata nel 2024 con il cambiamento del modello di business (pilotando il sistema di agenzia per il Gruppo a livello globale) e il completo rinnovamento della gamma.

BMW Motorrad ha fatto registrare un nuovo record assoluto nel mercato italiano, raggiungendo le 16.755 unità (+1,2% rispetto al 2024), confermando la leadership nel mercato premium, nel segmento oltre 750cc e oltre 500cc. La BMW R 1300 GS e la BMW R 1300 GS Adventure sono i due modelli più venduti del mercato moto oltre 500cc in Italia.

foto: ufficio stampa BMW Group Italia

(ITALPRESS).