Un 25enne colpisce con delle forbici al torace un dipendente di un supermercato e scappa, preso

Senza alcun apparente motivo, e in evidente stato di agitazione, ha colpito con delle forbici al torace un dipendente di un supermercato, per poi darsi alla fuga. E’ successo questa mattina in via Michele Parise, a Poggioreale. I poliziotti, arrivati tempestivamente, sono riusciti a notare l’aggressore per poi inseguirlo e bloccarlo dopo una colluttazione. L’aggressore, un 25enne di Massa di Somma già noto alla giustizia, è stato arrestato per tentato omicidio, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.