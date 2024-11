Un album di inediti per Donatella Rettore a 14 anni dal precedente

Milano, 19 nov. (askanews) – Curiosa, irrequieta, ironica, spregiudicata, ribelle, provocante, provocatoria, in grado di unire pop, rock, sonorità disco e persino ska, Rettore, è da sempre uno spirito libero che ha pubblicato negli oltre 40 anni di carriera 19 album e venduto oltre 30 milioni di dischi nel mondo. “Antidiva” per eccellenza della musica italiana, annuncia il suo nuovo album di inediti a 14 anni dal precedente ed è proprio “Antidiva putiferio”, il titolo del nuovo lavoro in uscita il 10 gennaio per Warner Music Italy (in preorder da oggi : https://wmi.lnk.to/antidivaputiferio) della grande icona degli anni 80, poliedrica figura rock cantautorale, un’artista che ha firmato (e segnato) un pezzo di storia della musica.

Ad anticipare l’album il singolo “Thelma & Louise”, brano con Beatrice Quinta, una delle nuove artisti più interessanti del momento.

Thelma & Louise, riprende, non solo nel titolo, il claim del noto film del 1991 adagiandolo alle due artiste, due donne tanto distanti quanto simili e vicine. Un ritornello che è un vero e proprio inno al mondo femminile e rappresentativo del loro stile e della loro fuga da ogni schema. Rettore e Beatrice Quinta sono perfette nell’interpretare questo nuovo singolo “Complici in due come Thelma & Louise” e lo si vede anche nel video diretto da Peter Marvu in cui le due artiste sono protagoniste in un ‘ambientazione glam e divertente anni 70.