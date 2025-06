Un allarme alimentare al giorno: Coldiretti lancia l’allarme sulla sicurezza dei cibi importati

Nel 2025, entrare in un supermercato e riempire il carrello potrebbe sembrare un gesto quotidiano e innocuo. Ma i numeri raccontano un’altra storia. Secondo Coldiretti, quest’anno l’Italia ha registrato quasi un allarme alimentare al giorno. Il problema? In gran parte, riguarda i prodotti importati da Paesi in cui le regole su pesticidi, contaminanti e sicurezza igienico-sanitaria non sono allineate a quelle europee.

In occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare, che si celebra il 7 giugno sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Coldiretti ha diffuso dati preoccupanti raccolti attraverso il sistema di allerta rapido europeo (RASFF). In cima alla lista nera ci sono alimenti che arrivano da ogni angolo del mondo e finiscono sulle nostre tavole: arachidi cinesi cariche di aflatossine (sostanze cancerogene), arance egiziane trattate con pesticidi vietati da anni, pistacchi e fichi turchi contaminati, riso pakistano e pepe peruviano con residui tossici.

E non si tratta solo di frutta secca o spezie. Il dossier Coldiretti punta il dito anche su tonno spagnolo con livelli di mercurio ben oltre la soglia di sicurezza, pollo dalla Polonia infetto da salmonella e persino ostriche francesi e olandesi contaminate da norovirus. Insomma, non è solo una questione di etichette: è una questione di salute pubblica.“Gli alimenti e le bevande straniere risultano essere otto volte più pericolosi rispetto a quelli Made in Italy”, denuncia Coldiretti.

La differenza è netta: solo lo 0,7% dei prodotti italiani presenta irregolarità nei residui chimici, contro un allarmante 5,6% di quelli provenienti dall’estero, secondo l’ultimo rapporto dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Ecco perché Coldiretti torna a chiedere l’applicazione del principio di reciprocità: se un Paese non rispetta gli stessi standard europei in fatto di sicurezza, ambiente e diritti dei lavoratori, allora i suoi prodotti non dovrebbero entrare sul mercato comunitario.

Ma non finisce qui. A finire sotto accusa è anche la scarsa trasparenza dell’etichettatura. Oggi, molti alimenti stranieri possono essere “italianizzati” grazie a trasformazioni minime sul suolo nazionale – come nel caso dei semilavorati cinesi – finendo così per ingannare il consumatore con un’apparenza tricolore.

Per questo Coldiretti ha lanciato in Europa una proposta di legge di iniziativa popolare: l’obbligo di indicare l’origine degli ingredienti in etichetta su tutti i prodotti alimentari. Un modo concreto per tutelare la salute dei cittadini, difendere il lavoro degli agricoltori italiani e restituire fiducia a chi ogni giorno fa la spesa.

In un’epoca in cui il cibo viaggia più velocemente delle informazioni, sapere cosa mangiamo e da dove arriva non è più un lusso, ma un diritto.