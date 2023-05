Un ambasciatore alla presidenza di Leonardo

L’ex ambasciatore italiano in Pakistan, il cuneese di adozione Stefano Pontecorvo, diplomatico di lungo corso con incarichi presso la Nato e le ambasciate italiane a Mosca e Londra e l’UE, è il nuovo presidente di Leonardo l’azienda italiana del settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Al suo fianco il governo Meloni ha nominato oggi, mercoledì 12 aprile, Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica nel governo Draghi come amministratore delegato. Pontecorvo, è cuneese d’adozione perché la moglie, Lidia Ravera, conosciuta in Russia, è cuneese. Aveva raccontato le sue esperienza a Kabul in consiglio comunale a Cuneo https://laguida.it/2021/ 09/20/stefano-pontecorvo-da- kabul-a-cuneo-la-caduta- dellafghanistan-e-la- conseguenza-della-cattiva- politica/ esordendo: “Per me è un onore e un privilegio poter essere in consiglio comunale in quella che considero la mia città, e non solo perché mia moglie Lidia è di Cuneo. Penso che chi ama un posto possa dire di venire da lì. Frequento la città da 32 anni, da quando La Guida aveva 8 pagine, oggi ne ha 70 e tanti inserti. È una città in cui mi trovo benissimo: l’unico problema di Cuneo è arrivarci. In ogni caso, io quando devo stare bene in un posto vengo a Cuneo”. L’ultimo suo incontro pubblico a Cuneo è stato il 21 marzo presso il Salone d’Onore del Municipio di Cuneo per parlare di guerra in Ucraina e di Unione Europea con Apice, Associazione Per l’Incontro delle Culture in Europa e Europe Direct CuneoPiemonte area sud ovest. Pontecorvo tra gli ultimi suoi incarichi è stato per la Nato in Afghanistan, dove ha avuto il difficilissimo compito di coordinare l’evacuazione di migliaia di persone nel corso del ritiro delle truppe nell’agosto 2021 (dall’esperienza è nato il volume “L’ultimo aereo da Kabul. Cronaca di una missione impossibile” Piemme, 2022). Prima di quest’ultimo incarico è stato, tra gli altri: Ambasciatore in Pakistan, consigliere diplomatico del ministro della difesa, vice-capo missione presso le ambasciate italiane di Mosca e Londra, vice-direttore generale per l’Africa Sub-Sahariana presso il Ministero degli Affari Esteri italiano; con incarichi presso il Segretariato Generale del Consiglio UE, dove si è occupato principalmente dei Balcani, e presso la Delegazione Permanente Italiana presso l’UE. La scorsa estate era stato ospite anche di Nuovo Mondi Festival a Valloriate.