Un angolo di Napoli, dalle pagine di Benedetto Croce: secondo appuntamento

È sold out il secondo appuntamento della rassegna multidisciplinare “Un angolo di Napoli, dalle pagine di Benedetto Croce” a cura di Casa del Contemporaneo centro di produzione teatrale, realizzata in collaborazione con l’Istituto italiano per gli studi storici, per promuovere la cultura e il patrimonio storico e architettonico della città di Napoli, attraverso le opere di Croce.

Grande successo per questa iniziativa che il sabato mattina a partire dalle ore 11, prevede una prima parte con i percorsi guidati di Palazzo Filomarino, uno degli edifici monumentali nobiliari più suggestivi del centro storico, che fu dimora e studio del filosofo e oggi è sede dell’Istituto italiano per gli studi storici e della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce. Ad accompagnare i visitatori – gruppi da 25 partecipanti, per un massimo di 50 persone – saranno gli operatori didattici de Le Nuvole teatro arte scienza, per mostrare gli aspetti artistici di questo gioiello d’architettura del decumano inferiore, cuore del patrimonio Unesco. Il percorso li condurrà al secondo piano dove le bibliotecarie dell’Istituto ne illustreranno la genesi e la storia intrecciandola al suo patrimonio bibliografico.

Alle ore 12 nel salone Chabod docenti e studiosi dell’opera di Benedetto Croce introdurranno, con un linguaggio adatto a un pubblico di diverse età e formazione, alle opere le cui pagine saranno lette e interpretate dagli attori.

L’appuntamento del prossimo sabato è con il testo da cui prende il nome la rassegna “Un angolo di Napoli”, una vera e propria dichiarazione d’amore del filosofo alla città e della scelta di vivere nel cuore del centro storico.

Con l’introduzione storica di Nunzio Ruggiero e il reading dell’attrice Loredana Piedimonte. Prossimo appuntamento, dopo la pausa estiva, è previsto sabato 27 settembre.