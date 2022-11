Un attore della serie Netflix sudcoreana Squid Game incriminato per reati sessuali

Oh Yeong-su è stato incriminato in sud Corea per reati sessuali. Lo riferiscono diversi media americani. Oh, 78 anni e premiato con un Golden Globe come miglior attore non protagonista per il ruolo di Oh Il-nam nella serie tivù di Netflix ‘Squid Game’, è stato tuttavia rilasciato senza essere detenuto. Un tribunale di Seoul ha incriminato l’attore per un episodio che risale al 2017. Una donna lo accusò di averla toccata in modo inappropriato. Oh ha negato qualsiasi accusa. “Le ho solo tenuto la mano per guidarla lungo il lago – ha detto Oh in una dichiarazione alla tivù coreana Jtbc -. Mi sono scusato perché la persona disse che non avrebbe fatto storie ma non vuol dire che ammetto le accuse”. Oh ha iniziato la sua carriera nel 1967 principalmente nel settore teatrale e ha interpretato più di 200 ruoli. Nel 2021 ha avuto il ruolo dell’anziano partecipante in quella che è stata la serie più vista al mondo su Netflix nel suo primo mese di distribuzione.