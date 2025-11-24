Un Barbablù a Chiaia, aperitivi d’autore e suggestioni strombolane nel cuore di Napoli

Tra i suggestivi vicoli di Chiaia apre le sue porte Barbablù, un nuovo locale dedicato all’arte dell’aperitivo di qualità, dove design, gusto e convivialità si incontrano in un’esperienza pensata per un pubblico raffinato e curioso.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per giovedì 27 novembre, data che segna l’inizio di una nuova avventura firmata da Claudio Comito, architetto e interior designer, insieme alla moglie Claudia Catapano, imprenditrice e fondatrice dei negozi Blunauta, e alla figlia Federica Comito.

“Questo locale che abbiamo fortemente voluto è la sferzata di energia che sentivamo il desiderio di dare dopo un momento personale complicato e che esprime il comune sentimento ludico e un po’ folle che contraddistingue la nostra società, il cui nome, guarda caso, è Matti Felici”, racconta Comito.

Barbablù nasce come progetto dal respiro sentimentale e visionario: un omaggio all’isola di Stromboli, luogo del cuore della famiglia, e al celebre locale eoliano che portava lo stesso nome. La magia, l’atmosfera e la convivialità che animavano quell’indirizzo sulla stradina che conduce a Piscità rivivranno ora nel cuore di Napoli, in via Bisignano 45, angolo vico dei Sospiri.

L’ambiente, intimo e curato, si distingue per i toni bordeaux e per l’attenzione al dettaglio estetico: parati ricercati, poltroncine, lampadari d’antan, oggetti di design e un’illuminazione morbida dialogano con una proposta enogastronomica incentrata su etichette selezionate, aperitivi d’eccellenza e assaggi gourmet in formato finger food.

Con Barbablù, Napoli aggiunge un nuovo indirizzo alla propria scena dell’ospitalità, un luogo dove la cura del dettaglio diventa linguaggio e l’aperitivo torna ad essere un momento di autentica convivialità.