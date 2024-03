Un bastimento carico di libri per Barcellona. Grimaldi, dal 20 aprile il Festival della letteratura sul mare

Una Nave di Libri per Barcellona è pronta a solcare le acque del Mediterraneo. Torna infatti l’atteso appuntamento con il grande festival della letteratura sul mare, che si svolgerà dal 20 al 25 aprile prossimi sia a bordo della nave Cruise Roma, ammiraglia della flotta Grimaldi Lines in navigazione sulla tratta Civitavecchia-Barcellona e ritorno, sia nella città catalana vestita a festa in occasione della ricorrenza di San Giorgio e invasa dalle colorate bancarelle di rose e libri, per il tradizionale scambio di doni tra innamorati.

A bordo della Cruise Roma l’ospite d’onore sarà Eugenio Bennato, diretto a Barcellona insieme alla sua band per esibirsi nel grande concerto “Aspettando San Jordi”, che si terrà il 22 aprile. Di notevole spessore, come sempre, il parterre di scrittori e giornalisti riuniti per l’occasione: lo scrittore Lorenzo Marone, con il suo ultimo libro sull’amore intatto nonostante gli orrori della guerra, la scrittrice Gabriella Genisi, autrice del personaggio poliziesco Lolita Lobosco, lo sceneggiatore Giampaolo Simi, la giornalista Carola Carulli, redattrice cultura del TG2, la scrittrice di origine liberiana Annamaria Gehnyei, Peppe Millanta, attore, musicista e scrittore, la cantautrice Patrizia Cirulli che duetterà con l’attore Gino Manfredi in alcuni brani tratti dalle opere di Frida Kahlo, Federico Garcia Lorca, Gabriele D’Annunzio, Salvatore Quasimodo e Catullo.

Ma non solo. Per la sua capacità di costruire ponti tra diverse culture, dal 2023 Una Nave di Libri per Barcellona è parte integrante del Progetto Desibook finanziato da Erasmus+, con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e la crescita di una coscienza europea tra le giovani generazioni. Per questo motivo parteciperanno al viaggio anche studenti e docenti provenienti da Grecia, Turchia, Bulgaria, Spagna e Italia. A terra, il tempo trascorrerà visitando Barcellona, particolarmente animata in occasione della festa di San Giorgio. Si potrà curiosare tra le bancarelle che si susseguono lungo le Ramblas e in tutte le più importanti vie del centro, annusare il profumo delle rose, fotografare il tripudio di colori, acquistare e regalare vecchi libri pieni di fascino.

I prezzi partono da 522 euro a persona e comprendono: viaggio a/r a bordo della nave Grimaldi Lines con sistemazioni in cabina doppia interna, pernottamento in camera doppia presso hotel di categoria 4 stelle a Lloret de Mar, colazioni, pranzi e cene a bordo della nave, colazioni e cene in hotel a Lloret de Mar, trasferimento in bus privato dal porto di Barcellona a Lloret de Mar e viceversa, visita di Barcellona con guida italiana (22 aprile), visita del Museo Dalì a Figueras con guida italiana (24 aprile), diritti fissi, assicurazione medica/bagaglio. Per chi preferisce soggiornare a Barcellona, i prezzi partono da 619 euro a persona e comprendono: viaggio a/r a bordo della nave Grimaldi Lines con sistemazione in cabina doppia interna, pernottamento in camera doppia presso hotel 4 stelle, colazioni, pranzi e cene a bordo della nave, colazioni in hotel, diritti fissi, assicurazione medica/bagaglio.

Una Nave di Libri per Barcellona è organizzata da Agra Editrice, in collaborazione con la testata Leggere:tutti e Grimaldi Lines Tour Operator, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona e dell’ANP.