Un bel giallo dal lungo respiro letterario 

di Piero Antonio Toma

Sarà perché siamo abituati ad avere fra le mani romanzi gialli o polizieschi spesso più incalzati da azioni o colpi di scena che da approfondimenti, che le circa 300 pagine di Ilaria Ferramosca, ci prendono per la loro piacevole, intensa e originale letteratura. Sono dissemiate da viaggi nella psicologia dei suoi protagonisti, nella descrizione di luoghi fra mare e terra del Salento, nelle ipotesi più inverosimili che finiscono per non esserlo più. E soprattutto nelle prime pagine che si fingono come premessa e che invece sono il vero, incredibile epilogo del libro. L’autrice è già nota come una affermata sceneggiatrice di graphic novel tradotti anche all’estero. E percorrendo le scritture illustrate si possono spiegare alcune caratteristiche di questo romanzo come la tenacia suppletiva con la quale procedono le indagini. Qui invano infatti si potrebbe cercare il classico commissario che galoppa per arrivare alla conclusione. Si parte da una verità conclamata: un giovane mentalmente disabile è accusato di avere ucciso due vicini di casa, una madre e il figlio, di cui lui era anche amico. Il protagonista del libro è un investigatore privato che viene assoldato dall’avvocato difensore insieme con una psicologa. Insieme ci provano a lungo e alla fine riannodano il nastro a loro favore. Per farcela essi battono due strade, la prima prevede lunghe conversazioni con l’imputato, che ora vive in un reclusorio, assistito da medici e infermiere per una falsa meningite, che poi si rivelerà una lesione del cervello e che gli impedisce di riconoscere volti anche familiari. Il giovane ha però l’hobby del disegno, e perciò viene nominato scherzosamente Magritte. (Il grande pittore belga a cui l’autrice dedica l’esergo, e attribuisce al libro e ai vari capitoli i nomi dei suoi quadri). Ed è proprio decifrando quegli schizzi che emerge un’altra verità. Il secondo percorso si sofferma su tutti coloro, vicini di casa e non, che hanno avuto a che fare con la madre e il figlio uccisi. In questo filone assume un rilievo determinante la scoperta di un diario del giovane. La vicenda si evolve con piacevoli descrizioni di suggestivi particolari fra terra e mare in una località dal nome inventato come Porto Ionico e in altre reali, come San Cesareo e Lecce. E non mancano nemmeno certe peculiarità psicofisiche del nostro investigatore che, oltre ad essere gay, ad adoperare per tutto il libro il cognome, Agopar (ad eccezione dell’ultima pagina), soffre anche di alcune patologie singolari, ha terrore dei topi, perde i sensi quando vede uscire sangue dal proprio naso e non può soffrire gli orologi a pendolo.

Il tempo trafitto, Ilaria Ferramosca, Giunti editore, pag, 288, €16,90