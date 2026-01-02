Un breve riferimento alla filosofia del tempo (Adrian Bardon, 2024) con l’assistenza di Gemini GOOGLE 

Trattamento del testo: Analisi Sistematica delle Categorie Filosofiche (Stroncature**, 18/12/2025)

di Claudio Quintano* e Paolo Mazzocchi*

La Natura del Quesito Temporale

L’opera di Bardon, pubblicata da Oxford University Press, non si limita a elencare risposte storiche, ma analizza come il problema del tempo sia stato formulato e trasformato. Il tempo non è un semplice oggetto di studio, ma una struttura concettuale che condiziona la nostra comprensione di cambiamento, causalità, libertà ed esistenza. Interrogarsi sul tempo significa indagare i presupposti del linguaggio ordinario e delle categorie mentali.

La Tensione tra Linguaggio e Teoria

Il problema nasce da una circolarità intrinseca: per definire la durata o il cambiamento, ricorriamo spesso a concetti già temporali. Il tempo sfida i confini tra oggettività e soggettività. Non è solo questione di stabilire se il tempo “esista” come un oggetto materiale, ma di comprendere quale tipo di realtà gli appartenga.

La Tripartizione Fondamentale

Bardon utilizza tre categorie per orientare il dibattito:

Realismo: Il tempo è un contenitore indipendente dagli eventi.

Idealismo: Il tempo è una costruzione della mente per organizzare l’esperienza.

Relationismo: Il tempo è un insieme di relazioni (successione e simultaneità) tra eventi reali.

Il Conflitto Antico: Eraclito vs Parmenide

Eraclito: La realtà è un flusso continuo ( panta rhei ).

Parmenide: Nega il cambiamento. Poiché il non-essere non può essere pensato, e il cambiamento implica il passaggio dal non-essere all’essere (o viceversa), la realtà autentica deve essere immobile e atemporale.

I Paradossi di Zenone

Zenone sostiene la tesi parmenidea attraverso paradossi logici (la dicotomia, Achille e la tartaruga, la freccia). Questi argomenti dimostrano le contraddizioni che emergono quando cerchiamo di dividere il tempo e lo spazio in istanti finiti, costringendo a distinguere tra descrizione matematica e realtà fisica.

La Sintesi Aristotelica

Aristotele propone un relationismo sofisticato: il tempo è “il numero del movimento secondo il prima e il poi”. Non esiste senza una mente che conti, ma non è un’illusione perché si basa sul cambiamento reale. Il tempo è il sistema di misura del divenire.

Agostino e la Creazione

Con il cristianesimo, il tempo è legato alla creazione. Agostino risolve il paradosso di “cosa facesse Dio prima” affermando che il tempo nasce con il mondo. Dio abita un’eternità intesa come presenza senza successione, mentre il tempo è proprio della finitezza del creato.

La Distentio Animi

Agostino sposta il tempo nell’anima. Poiché passato e futuro non esistono e il presente è istantaneo, il tempo si realizza nella distentio animi:

Memoria (passato presente)

Attenzione (presente presente)

Attesa (futuro presente)

La Disputa Moderna: Newton vs Leibniz

Newton (Realismo): Esiste un tempo assoluto e matematico che scorre uniformemente come sfondo per le leggi della fisica.

Leibniz (Relationismo): Il tempo è solo l’ordine di successione delle cose. Un tempo “vuoto” è privo di significato metafisico.

La Svolta Trascendentale di Kant

Kant propone una sintesi: il tempo è una forma a priori della sensibilità. Non è una proprietà delle cose in sé, ma la struttura necessaria attraverso cui la mente umana organizza ogni percezione. È oggettivamente valido per noi, ma non caratterizza la realtà noumenica.

Dibattito Contemporaneo: A-Theory vs B-Theory

A-Theory (Dinamica): Il presente è privilegiato e il tempo “scorre” realmente.

B-Theory (Statica): Tutti gli eventi (passato, presente, futuro) sono ugualmente reali. Il flusso del tempo è un’illusione prospettica della coscienza.

Il Tempo come Concetto Stratificato

In conclusione, Bardon mostra che il tempo non ha una soluzione univoca. È un problema a più livelli: metafisico, scientifico ed esperienziale. La sua inafferrabilità è ciò che lo rende lo snodo cruciale per comprendere il nostro rapporto con il mondo.

Sintesi Finale

A Brief History of the Philosophy of Time mostra come il tempo non sia un oggetto unitario ma un concetto stratificato. Dalle antiche negazioni del cambiamento alle moderne teorie del flusso, l’opera evidenzia una continuità di problemi più che di soluzioni. Le nostre intuizioni entrano costantemente in tensione con le descrizioni teoriche, rendendo il tempo il punto d’incontro fondamentale tra la fisica del mondo e l’esperienza umana.

