Un concerto dei Non solo gospel e la creatività di Capone aprono il nuovo anno della Fondazione Campania dei Festival

Autosinergia. Un progetto tira l’altro nel primo evento dell’anno organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival diretta da Ruggero Cappuccio e presieduta da Alessandro Barbano, con il sostegno concreto della Regione Campania. Alle 19 di venerdì 3 gennaio, presso la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo in piazza Ottocalli a Napoli, andrà in scena, nell’ambito delle attività del Campania Felix Music, il concerto dei Non Solo Gospel, formazione vincitrice di 5 Grammy ai Gospel Music Awards italiani. L’evento sarà l’occasione per annunciare il laboratorio della durata di 4 mesi che il musicista Maurizio Capone terrà con ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, a prosecuzione della didattica multidisciplinare realizzata con la scuola di canto dedicata ad Enrico Caruso, creata nel 2021 per volontà della Regione Campania e della Fondazione nel quartiere che diede i natali al più famoso dei tenori. Gli allievi, a partire dal 28 gennaio, saranno guidati dall’originale artista napoletano nella costruzione di strumenti musicali con materiali di riciclo e nell’apprendimento dell’utilizzo degli stessi. Per diventare un eco-musicista, si può scrivere a info@fondazionecampaniadeifestival.it o contattare direttamente padre Salvatore Melluso presso la Parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo.