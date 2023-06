Un consorzio guidato da Mbda selezionato per il progetto francese Larinae

L’Aid (Innovation Defence Lab), il laboratorio francese per l’innovazione nel settore della difesa, annuncia la selezione di un consorzio guidato da Mbda per i progetti della call Larinae. Larinae mira allo sviluppo rapido e congiunto di una munizione controllata da remoto, in grado di neutralizzare un bersaglio corazzato nel raggio di cinquanta chilometri.

Dopo aver vinto il primo bando per il progetto Colibri, Mbda ha consolidato la sua posizione nel campo delle munizioni comandate da remoto con la selezione del suo concetto Mutant, basato su un approccio “Minimum Viable Product” e focalizzato sui requisiti dell’utente. Ciò riafferma la scelta di Mbda per un approccio agile che soddisfi l’esigenza delle Forze Armate per una soluzione sovrana rapida e innovativa.

Questa nuova munizione potenziata e guidata beneficia delle tecnologie sviluppate da Mbda nel corso degli anni, in particolare attraverso la famiglia Akeron, per fornire risultati ad alte performance volti alla neutralizzazione di bersagli mobili corazzati, garantendo al contempo affidabilità operativa e completa sicurezza.

Al fine di produrre una munizione con il miglior compromesso costo-prestazioni, Mutant incorpora anche le ultime scoperte tecnologiche nel campo dei droni civili e militari.

Progettata come un vero e proprio sistema d’arma che integra un approccio man-in -the-loop, questa soluzione fornirà capacità complementari a quelle dei missili da combattimento terrestri in termini di velocità sul bersaglio, manovrabilità, resistenza, portata e capacità di saturazione del nemico. Questa munizione controllata da remoto, che offre capacità di attacco oltre la linea di vista, è quindi un naturale complemento al portafoglio prodotti MBDA degli effettori per il campo di battaglia, come Akeron Mp e Lp.

Il consorzio segue la Direttiva francese sui programmi della Difesa 1618, che consente di lavorare insieme allo Stato Maggiore francese e alla Dga (Direction Générale de l’Armement) per definire il miglior compromesso tra requisiti e soluzioni, assicurando una risposta rapida ed efficace alle necessità delle Forze Armate.

Le ambiziose dimostrazioni previste nel 2024 dal contratto Larinae beneficeranno del lavoro che Mnda ha autofinanziato a partire dal 2022, che ha già consentito i primi voli dell’Mto Mutant con l’azienda Delair. Questi avanzamenti permetteranno progressi e adattamenti ancora più rapidi rispetto ai requisiti richiesti per questa nuova capacità.