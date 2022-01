Un consorzio no profit per il riciclo della moda: nasce Retex.Green. Presentazione al Pitti Uomo

Nasce il nuovo consorzio Retex.Green per il riciclo nella moda, formato esclusivamente da produttori italiani. Il consorzio, rigorosamente no-profit, è patrocinato da Sistema Moda Italia e da Fondazione del Tessile Italiano. La presentazione dell’iniziativa è stata fatta dal presidente di Smi, Sergio Tamborini, durante l’inaugurazione di Pitti Immagine Uomo 101. La mission principale del consorzio è la gestione ottimizzata dei rifiuti provenienti dal mondo moda, anticipando le decisioni normative sul tema del riciclo di prodotti del settore e fornendo un concreto strumento di implementazione dell’attività industriale di tutti i segmenti dell’intera filiera nell’ottica di una attiva sostenibilità ambientale. Lo statuto del consorzio delinea il ruolo di Smi e di Fondazione del Tessile Italiano, che in qualità di soci fondatori e promotori, è quello di garantire l’indirizzo strategico: un sistema collettivo volontario di responsabilità estesa del produttore (Epr – Extended producer responsibility) formato esclusivamente da aziende di produzione del comparto, inizialmente associate a Smi – per gestire in modo competente ed efficiente i rifiuti post-consumo, perseguendo al contempo gli obblighi normativi che deriveranno dall’introduzione futura di un regime Epr in Italia.