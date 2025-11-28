Un convegno e un libro per dotare la Campania di uno o di più musei dell’acqua

Nello storico Palazzo Donn’Anna nel quartiere Posillipo, Napoli, la Fondazione De Felice, ha ospitato il convegno e la presentazione del volume “I musei dell’acqua in Europa”, i cui autori sono due docenti dell’università Luigi Vanvitelli: Mario Buono, ordinario di disegno industriale e Michele Di Natale, già preside della facoltà di ingegneria. Al volume hanno collaborato anche otto studiosi italiani e stranieri: Il convegno, organizzato dal Centro Studi Territorio e Ambiente (TE.AM), dall’Unesco in collaborazione con l’Università Luigi Vanvitelli, e dal Water Museum, è stato incentrato sul patrimonio culturale e scientifico legato all’acqua, evidenziando il ruolo dei musei come strumento educativo per incentivare utilizzi più lungimiranti nella valorizzazione delle risorse idriche e della cultura idrica europea. In questo contesto per la maggior parte gli interventi hanno auspicato che al più presto la Campania e il Sud siano in grado di accogliere un adeguato numero di Musei dell’Acqua. Finora ce ne sono 7, ma tutti nel CentroNord.

Dopo i saluti della principessa Vittoria Colonna, di Eriberto Eulisse, direttore esecutivo e fondatore della rete mondiale Unesco dei Musei dell’acqua, di Antonio Tosi, presidente del Centro Studi TE.AM, e dei rappresentanti istituzionali: Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano (Eic), Eduardo Cosenza assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Napoli, la parola è passata a Piero Antonio Toma, giornalista e scrittore, che ha presentato il libro sui Musei in Europa dialogando con gli autori e con il pubblico in sala. Sono seguiti interventi di esperti e dirigenti di enti idrici e culturali, tra cui: Fabio Pagano, direttore Parco Archeologico Campi Flegrei, Vittorio Cuciniello, amministratore delegato GORI, Sergio De Marco, direttore Generale Abc, dottoressa Vera Corbelli, segretario generale Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Francesco Maisto, VP Lions “Acqua per la vita”, Marco Trifuoggi, docente dell’ università Federico II, Giorgio Cesari, già direttore generale Apat (Ispra), Luigi Esposito – presidente SmartPoint SA, e Gennaro Mantile, presidente progetto Hydrosophya. L’evento ha visto poi la partecipazione dell’artista tedesco Lukas Taido, vincitore del Bando Europeo Wamunet per la valorizzazione della Piscina Mirabilis. La giornata si è conclusa con un momento musicale: la canzone “Acqua”, musica e voce di Lino Blandizzi.