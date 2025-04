Un cuore per tutti, tutti per un cuore: a Roma Gran Gala della solidarietà per i bimbi cardiopatici

di Maridì Vicedomini

Un successo annunciato il Gran Gala della Solidarietà, XXII edizione per i bambini cardiopatici e le emergenze cardiologiche, svoltosi qualche giorno fa al TH Carpegna Palace Hotel di Roma. Il charity event ideato e promosso da ”Un Cuore per Tutti.. Tutti per un Cuore”, organizzazione no profit, presieduta da Ivo Pulcini, professore di Scienze e Tecniche dello Sport presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Tor Vergata, cardiologo, medico dello sport posturologo, direttore sanitario della Società Sportiva Lazio, ha visto la partecipazione di centinaia di ospiti, esponenti del mondo del professionismo e dell’impresa italiana nonché rappresentanti dello show-biz che da sempre seguono l’ambizioso progetto quali Sergio Cammariere accompagnato dalla violoncellista Giovanna Famulari, I Jalisse, Manuela Villa accanto alla soprano Chiara Taigi, il tenore Giuseppe Gambi, il baritono Ulisse Borgia, mago Heldin, Ines Boom boom. “La nostra mission – ha riferito Pulcini – nasce nel lontano 1997 in occasione del sisma che colpì la Valnerina di concerto con Fabrizio Frizzi, Little Tony, Emanuela Aureli, Sergio Cammariere, Manuela Villa. Il nostro obiettivo è quello di aiutare chi soffre, cercando di rendere il più possibile migliore, la vita dei meno fortunati”. “Con orgoglio – ha continuato Pulcini – rilevo che la nostra associazione qualche anno fa, ha ricevuto la Benedizione Apostolica del Santo Padre Benedetto XVI ed è stata insignita della Medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica Italiana per l’impegno a favore dell’infanzia”. “In particolare – ha specificato – questa nuova stagione del nostro Gala è stata dedicata alla raccolta fondi a favore dei bambini poveri in Argentina, a quelli tibetani e in esilio in India ed a sostegno dei bambini cardiopatici che necessitano di un intervento cardiochirurgico in tempi rapidi senza del quale avrebbero poche speranze di sopravvivenza”. La serata è stata condotta dal giornalista Rai Massimo Proietto ed ha visto l’alternanza di momenti scientifici scanditi dagli interventi del cardiochirurgo pediatrico Alessandro Frigiola, di Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e Provincia, Marco Squicciarini, esperto e docente di BLSD, e di convivialità con una elegante cena place nel ristorante dell’hotel. “Un particolare ringraziamento per questa splendida edizione della nostra kermesse – ha concluso il professor Pulcini, padrone di casa con la moglie Elena D’agostini, vicepresidente dell’associazione -, va ai tanti amici che hanno con puntuale generosità, aderito al nostro invito, quali il senatore presidente della Lazio, Lotito, l’amico Francesco Maiolini, ad della Banca del Fucino, rappresentato dal capo struttura dell’ Ente bancario dottor Marco Alessandrini, Massimo Pulcinelli che come ogni anno, mette a disposizione per la riffa oggetti importanti della Bricofer, Miluna Gioielli, Mario Baccini, sindaco di Fiumicino e presidente Foedus con il quale siamo gemellati”.