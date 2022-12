Un diplomatico di spicco in visita a Bra

Sabato 12 novembre il console onorario d’Italia per le province di Liegi e Lussemburgo Domenico Petta ha fatto visita a Bra in Piemonte, incontrando il sindaco Gianni Fogliato e il suo vice Biagio Conterno come rende noto lo stesso sito del comune. Il console è giunto a Palazzo comunale accompagnato dalla moglie, dall’ex consigliere comunale Valter Bergesio e da una rappresentanza del coro degli Alpini di Pinerolo, gruppo Campiglione, che nel giugno scorso si è esibito all’Opéra Royal Wallonie Liège nell’ambito di uno speciale concerto celebrativo dell’amicizia tra Italia e Belgio, alla presenza e sotto l’alto patronato di S.M. la Regina Paola. L’incontro è stato l’occasione per approfondire la reciproca conoscenza e immaginare possibili collaborazioni a livello di promozione territoriale e delle eccellenze locali, come ha evidenziato il sindaco Gianni Fogliato: “Abbiamo avuto modo di evidenziare diversi punti di contatto tra le nostre collettività, che potrebbero aprire occasioni di confronto anche a livello istituzionale su tematiche che spaziano dal turismo alla cultura all’economia”