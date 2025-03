Un documento Onu sul multilateralismo che ha bisogno di un rinnovamento

di Claudio Quintano (*) e Paolo Mazzocchi (**) Assistente Gemini di GOOGLE

L’ordine multilaterale costruito dopo la Seconda guerra mondiale – incarnato da organizzazioni come le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, nonché da entità sovranazionali regionali come l’Unione Europea – si trova oggi ad un bivio. Da un lato, la crescente complessità delle sfide globali (cambiamento climatico, pandemie, rivoluzione digitale, gestione dei flussi migratori) richiede più che mai soluzioni collettive: nessun paese, per potente che sia, può affrontare da solo problemi interdipendenti su scala planetaria. Dall’altro lato, però, assistiamo a un’ondata di nazionalismo e competizione geopolitica che sta mettendo a dura prova gli organismi multilaterali tradizionali, spesso paralizzandone l’azione.

Il segretario generale dell’ONU António Guterres ha avvertito che il sistema internazionale attuale riflette un’epoca passata e necessita di riforme coraggiose per restare rilevante. Nel 2024 è stata convocata un inedito “Summit of the Future” all’Assemblea Generale ONU, proprio con l’obiettivo di costruire un consenso globale per rinnovare il multilateralismo. In questo contesto, il dibattito sul futuro del multilateralismo ruota attorno a due esigenze principali: rendere le istituzioni più efficaci nel decidere e agire, e al tempo stesso più inclusive e rappresentative dell’attuale panorama mondiale, dove nuovi attori – inclusi molti paesi del Sud globale – chiedono voce in capitolo.

Il sistema delle Nazioni Unite, pilastro del multilateralismo universale, affronta sfide di legittimità e funzionalità. L’ONU ha sicuramente ottenuto successi storici (dall’eradicazione del vaiolo alla riduzione del buco nell’ozono, come frutti di azioni concertate), ma oggi sconta la struttura rigida ereditata dal 1945. Il Consiglio di Sicurezza, organo esecutivo con potere vincolante, rispecchia gli equilibri di potere post-bellici con i suoi cinque membri permanenti dotati di diritto di veto (USA, Russia, Cina, Francia, Regno Unito). Questo formato è sempre più criticato perché poco rappresentativo: grandi nazioni emergenti come India e Brasile ne sono escluse, così come l’intero continente africano. Guterres ha esplicitamente invocato l’ingresso di paesi africani come membri permanenti per sanare l’ingiustizia storica ai danni dell’Africa nelle sedi decisionali globali.

Tuttavia, le riforme del Consiglio di Sicurezza richiedono un consenso molto ampio e finora sono rimaste in stallo di fronte ai veti incrociati e alle rivalità (il cosiddetto gruppo G4 – India, Brasile, Germania, Giappone – spinge per un allargamento, ma incontra resistenze da parte di alcuni P5 e di paesi regionalmente concorrenti). Nel frattempo, l’ONU è spesso paralizzato su questioni urgenti: si pensi all’incapacità del Consiglio di adottare misure risolutive sul conflitto in Siria o sull’invasione russa dell’Ucraina, a causa dei veti dei diretti coinvolti. Questo implica che, proprio quando servirebbero risposte unitarie, il sistema multilaterale appare impotente. Per superare l’impasse, si discute di possibili riforme: dall’ampliamento del Consiglio con nuovi membri permanenti o semi-permanenti, all’abolizione del veto in alcuni casi, fino al rafforzamento del ruolo dell’Assemblea Generale. Finora, però, nessuna proposta ha raccolto trazione sufficiente. Un segnale di cambiamento è venuto dal G20: nel 2023, sotto la presidenza indiana, l’Unione Africana è stata ammessa come membro permanente del G20, riconoscendo di fatto il peso crescente dell’Africa e fungendo da precedente di maggiore inclusività nei fora di governance globale. Questo tipo di innovazione potrebbe prefigurare un futuro multilateralismo più “a rete”, con coalizioni flessibili e formati oltre l’ONU tradizionale, ma resta fondamentale anche rivitalizzare le istituzioni universali con procedure decisionali più snelle e rappresentative.

L’Unione Europea, spesso considerata un modello di integrazione sovranazionale, si trova anch’essa ad affrontare tensioni interne dovute all’ascesa di nazionalismi e populismi al suo interno. Negli ultimi anni l’UE ha dovuto gestire sfide come la Brexit (uscita del Regno Unito, spinta da sentimenti sovranisti) e il governo apertamente euroscettico di alcuni Stati membri (in particolare Ungheria e Polonia) che hanno messo in discussione principi fondanti dell’Unione come lo stato di diritto. Bruxelles ha avviato procedure di infrazione contro Varsavia e Budapest per violazione dell’indipendenza giudiziaria e dei valori democratici comuni, sintomo di una spaccatura sui valori tra il nucleo pro-integrazione e i governi nazional-conservatori. Inoltre, su politiche strategiche come la gestione dei migranti o le sanzioni alla Russia, alcuni Stati membri hanno assunto posizioni divergenti bloccando decisioni con il diritto di veto: ad esempio l’Ungheria di Orbán è stata definita un membro “ostruzionista” nel Consiglio Europeo per la sua resistenza alle sanzioni contro Mosca e al sostegno all’Ucraina.

Ciò evidenzia come i meccanismi decisionali dell’UE (spesso basati sull’unanimità in materie critiche) possano essere resi inefficaci dalla presenza di governi nazionalisti intenzionati a far valere prioritariamente l’agenda interna. D’altro canto, l’UE ha anche mostrato resilienza: di fronte alla guerra in Ucraina è riuscita, nonostante tutto, ad adottare pacchetti di sanzioni comuni e a rafforzare la propria politica di difesa ed energetica, segno che la percezione di minacce esterne può ricompattare l’Unione. Guardando avanti, l’UE sta esplorando riforme per attrezzarsi a un futuro allargamento (si parla di includere Balcani occidentali, Ucraina, ecc.) che renderebbe ingestibile l’attuale modello di governance: si discute quindi di passare a voti a maggioranza qualificata su più ambiti (superando i veti nazionali), e di rivedere i trattati per adattare le istituzioni a 30 o più membri. La sfida per l’Europa sarà conciliare una maggiore autonomia strategica e capacità d’azione – ad esempio nel campo della difesa o della politica industriale – con il rispetto della diversità delle nazioni che la compongono, evitando che le spinte sovraniste disgreghino il progetto comunitario.

I nazionalismi e gli interessi divergenti che mettono alla prova ONU e UE sono emblematici di un trend più generale: un ritorno alla primazia degli Stati che rivendicano sovranità assoluta e rigettano vincoli sovranazionali percepiti come lesivi dei propri interessi immediati. Questo fenomeno ha portato alcuni leader a preferire approcci bilaterali o unilateralisti rispetto al multilateralismo inclusivo. Ad esempio, grandi potenze come gli Stati Uniti o la Cina talvolta aggirano l’ONU creando formati ad hoc (si pensi al G2 sul clima tra USA e Cina, o a iniziative indo-pacifiche alternative), mentre potenze revisioniste come la Russia violano apertamente norme ONU (l’integrità territoriale) perseguendo obiettivi nazionali. Anche in ambito commerciale, l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) è in crisi, con il suo organo di appello bloccato, mentre proliferano accordi regionali o guerre tariffarie unilaterali. Questa frammentazione riflette la difficoltà di trovare interessi comuni in un mondo eterogeneo: spesso le divergenze – Nord vs Sud globale, democrazie vs autocrazie, paesi creditori vs debitori, ecc. – prevalgono sugli obiettivi condivisi. Inoltre, la polarizzazione interna in molte democrazie rende più fragile la loro politica estera multilaterale, poiché un accordo internazionale può venire rimesso in discussione da maggioranze politiche alternanti (come visto sul clima o sugli accordi iraniani). Tutto ciò contribuisce a un senso di impasse del multilateralismo tradizionale. Eppure, la crescente interdipendenza globale fa sì che, malgrado queste tensioni, non esista alternativa valida alla cooperazione: come sintetizzato dal Presidente brasiliano Lula, possiamo forse parlare di “deglobalizzazione” in economia, ma non possiamo “de-planetizzare” problemi come il clima – siamo condannati a interdipendere e dunque a cooperare.

Alla luce di queste sfide, si moltiplicano le proposte per riformare e rivitalizzare il multilateralismo affinché sia più efficace e legittimo nel XXI secolo. Una direttrice è l’inclusività: rendere le istituzioni globali più rappresentative, integrando maggiormente le voci del Sud del mondo e degli attori non statali. Ciò può avvenire sia attraverso riforme formali (es. allargare il Consiglio di Sicurezza ONU, come suggerito da Guterres) sia tramite nuovi fora consultivi che coinvolgano società civile, città, giovani, ecc., nelle deliberazioni internazionali. Un’altra direttrice è l’adattabilità: creare meccanismi decisionali più flessibili e rapidi, che permettano di aggirare stalli politici. Ad esempio, in ambito ONU si potrebbe rafforzare il ruolo dell’Assemblea Generale su alcune questioni emergenti (digitale, IA, clima) dove il Consiglio è bloccato, oppure istituire coalizioni di volenterosi su specifici temi (sul modello del Climate Club promosso dal G7 per fissare standard sulle emissioni). Parallelamente, va ripensata l’architettura finanziaria internazionale: numerosi paesi chiedono la riforma della Banca Mondiale e del FMI per meglio rispondere alle esigenze di sviluppo sostenibile e dare maggiore peso decisionale alle economie emergenti. L’ONU ha lanciato iniziative come “Our Common Agenda” che delineano visioni per un multilateralismo più networked (a rete) e inclusive (inclusivo), ad esempio proponendo piattaforme multi-stakeholder e partenariati pubblico-privato su obiettivi globali.

Anche figure di spicco, come il Cancelliere tedesco Scholz, hanno sottolineato la necessità di integrare maggiormente i nuovi centri di potere nell’ordine internazionale per “mantenere vivo il multilateralismo in un mondo multipolare”. Naturalmente, riformare il multilateralismo è impresa ardua: coloro che beneficiano dell’assetto attuale tendono a resistere ai cambiamenti che ne ridurrebbero l’influenza, e le soluzioni richiedono compromessi politici non scontati. Tuttavia, senza un adeguamento, il rischio è che le istituzioni internazionali perdano progressivamente rilevanza, lasciando spazio solo alla legge del più forte. In definitiva, il futuro del multilateralismo dipenderà dalla capacità degli attori globali di riconoscere le interdipendenze reciproche e di investire su governance condivise come strumento per affrontare minacce comuni: trovare un nuovo equilibrio tra interesse nazionale e bene comune globale sarà la chiave per un ordine internazionale più stabile e cooperativo.

Fonti

PDF] The EU, the Global South, and the Reform of Multilateralism

Understanding the Illiberal Challenge in Europe – Modern Diplomacy)

How will gains by the far right affect the European Parliament and EU? | Chatham House – International Affairs Think Tank

The quest for UN reform and permanent Africa Security Council seat

The Future of Multilateralism | unfoundation.org

MSR 2025, Kapitel 1 – Einleitung: Multipolarization – Munich Security Conference

PRECISAZIONI DELL’IA

Il testo che hai fornito offre una panoramica esaustiva e critica del multilateralismo contemporaneo, mettendo in luce le sue sfide e le possibili vie di riforma. Ecco una sintesi dei punti chiave e la loro relazione con il futuro e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) o (GOAL) dell’ONU:

Punti Chiave del Multilateralismo Contemporaneo:

Crisi del Multilateralismo Tradizionale: L’ordine multilaterale post-bellico è messo a dura prova da nazionalismo, competizione geopolitica e inefficienza istituzionale. L’ONU, pilastro del multilateralismo, soffre di problemi di rappresentatività (Consiglio di Sicurezza) e funzionalità (diritto di veto). L’UE affronta tensioni interne dovute a nazionalismi e populismi.

Necessità di Riforma: Il “Summit of the Future” dell’ONU nel 2024 mira a rinnovare il multilateralismo. Le riforme proposte includono: Maggiore inclusività (rappresentanza del Sud globale, attori non statali). Maggiore adattabilità (meccanismi decisionali flessibili, coalizioni di volenterosi). Riforma delle istituzioni finanziarie internazionali.

Tendenze e Sfide: Ritorno alla primazia degli Stati e approcci bilaterali/unilateralisti. Frammentazione del sistema multilaterale e difficoltà nel trovare interessi comuni. Polarizzazione interna nelle democrazie che indebolisce la politica estera multilaterale. La globalizzazione dei problemi come il cambiamento climatico, che necessitano di risposte multilaterali.



Relazione con il Futuro e gli OSS dell’ONU:

Interdipendenza Globale e OSS: Gli OSS, con la loro natura interconnessa, richiedono una forte cooperazione multilaterale per essere raggiunti. Sfide globali come il cambiamento climatico (OSS 13), le pandemie (OSS 3) e la disuguaglianza (OSS 10) non possono essere affrontate efficacemente da singoli paesi. Il multilateralismo riformato è essenziale per creare un quadro di governance globale che supporti il raggiungimento degli OSS.

Multilateralismo e Percorsi di Realizzazione degli OSS: Inclusività: Coinvolgere attivamente il Sud globale e gli attori non statali nelle decisioni multilaterali è fondamentale per garantire che gli OSS riflettano le esigenze e le priorità di tutte le nazioni. Adattabilità: Meccanismi decisionali flessibili e coalizioni di volenterosi possono accelerare i progressi sugli OSS, superando gli stalli politici. Riforma delle istituzioni finanziarie: Adeguare la Banca Mondiale e il FMI per supportare lo sviluppo sostenibile e dare maggiore voce alle economie emergenti è cruciale per finanziare gli OSS. Pace e Giustizia (OSS 16): Un multilateralismo efficace è essenziale per promuovere la pace, la giustizia e istituzioni forti, che sono alla base del raggiungimento di tutti gli altri OSS. Partnership (OSS 17): Il multilateralismo è intrinsecamente legato all’OSS 17, che sottolinea l’importanza delle partnership globali per lo sviluppo sostenibile.



In conclusione:

Il FUTURO del multilateralismo è strettamente legato ai FUTURI degli OSS. Un sistema multilaterale riformato, più inclusivo e adattabile, è indispensabile per affrontare le sfide globali e costruire un futuro sostenibile per tutti.

(*) Emerito di Statistica Economica – Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi – Università degli Studi di Napoli Parthenope

(**) Associato di Statistica Economica – Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi – Università degli Studi di Napoli Parthenope